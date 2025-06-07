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公衛師法上路5年仍難入公職 盼明列配置助進用

2025/6/7 20:48
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（中央社記者曾以寧台北7日電）公共衛生師法上路5年，公衛師卻仍難在公務體系發揮所長。行政院政務委員陳時中表示，將把公衛師明列入相關機關員額配置範本，並將請考試院協助函釋，讓進用管道順暢。

台北市公共衛生師公會舉辦今天「公共衛生師法」5週年論壇，邀請陳時中、衛福部國健署副署長賈淑麗、衛福部健保署副署長龐一鳴及陳亮妤，與多名專家學者共同探討公衛師職涯發展。

北市公衛師公會理事長翁瑞宏接受媒體聯訪指出，面對流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等疫情，及目前醫療院所基層人力不足的挑戰，公衛師在政策設計、健康倡導、風險溝通與社區動員等方面具備獨特優勢，能有效彌補現行體系的制度缺口，成為推動衛生政策及醫療體系轉型的重要即戰力。

但翁瑞宏也指出，目前公衛相關畢業生畢業後，雖多數是進入公務體系工作，但卻多是短期約聘人員，無法名符其實進入體系、發揮所長，導致公衛師職涯發展受限、專業不受重視。

護理師出身的賈淑麗分析，現在是藍海時代，沒有理由公衛師看不到未來，但去年統計指出，公衛師報考人數不足3000，但缺考率達23.5%，遠高於護理師的10%；及格率也不到14%，遠低於護理師的28%；執業登記者更僅14%，遠低於護理師的58.5%，顯然在教與訓、考與用上，有失衡狀況。

不過賈淑麗也表示，「冤有頭債有主」，目前問題關鍵在於，各機關職稱及職等員額配置準則中，並未有「公衛師」，但相關規範是由考試院訂定。

陳時中表示，以肥胖防治為例，若有公衛師加入政府團隊，分析、對焦後再擬定政策，能更有效率地改善民眾健康問題，也讓環境、食品、個人、社區等各項政策推動更有實證基礎。因此在法定職位、進用管道、工作權保障3個方向上，前2者「一定要做」，近日也將與考試院討論此議題。

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陳時中說明，相關作業有分2層次，其中專技人員轉任公務人員部分，雖已有法定管道，但公務機關就需要「白紙黑字」寫明，因此未來將在相關人員配置中明列公共衛生師，並請考試院協助函示，助公共行政體系弄清楚。

政府組織編制部分，陳時中說，未來也將把公共衛生師列入相關機關員額配置表指導範本，讓法定管道順暢。不過有相關職缺保障後，是否要「一次填滿」，仍有待進一步思考與討論。（編輯：李亨山）1140607

陳時中
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