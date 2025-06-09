知名乳清蛋白違規誇大且標示不清 遭罰4萬元

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）食藥署今天公布最新市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案執行結果，其中1款在美式賣場與網購等平台都能買到的乳清蛋白，被發現違規誇大宣稱且營養素標示不清，遭罰新台幣4萬元。

衛生福利部食品藥物管理署執行「114年市售蛋白營養補充產品查核抽驗專案」，共計查驗17件產品，稽查項目有抽樣檢驗總黃麴毒素、金黃色葡萄球菌、沙門氏菌及粗蛋白含量，結果產品抽驗皆合格，有2件產品標示不符食品安全衛生管理法規定，已由地方衛生局依法處辦。

食藥署指出，這次不合格的業者為新加坡商利維喜開發股份有限公司「LAC南西新光店」，產品名稱為「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」。食藥署北區管理中心主任鄭維智今天接受媒體聯訪表示，這款產品宣稱誇大不實，可能會讓民眾會誤以為吃了會修補肌肉，這只是食品，卻可能誤導產生錯誤印象。

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另外，鄭維智說，由於「ON乳清蛋白飲品-雙倍巧克力風味」外包裝標示「5.5G BCAAs」，但卻未依「包裝食品營養標示應遵行事項」標示營養素含量。台北市政府衛生局依違反食品安全衛生管理法第22條及第28條規定，依同法第47條第8款及第45條第1項裁處4萬元罰鍰。

另外，食藥署指出，這次不合格名單還有一款是炫煬生物科技股份有限公司的「大豆胜肽高纖全營養沖泡粉」，未標示過敏原「芝麻及其製品」，未標示冬蟲夏草菌絲體醒語，營養標示格式不符規定，新北市政府衛生局以違反食品安全衛生管理法第22條規定，依同法第47條第8款裁處3萬元罰鍰。（編輯：李亨山）1140609