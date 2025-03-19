名人代言不實挨罰 醫：亞健康者易被誇大療效吸引

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）名人代言產品常見，食藥署今天公布113年度10大違規食藥廣告，共5個名人因代言產品涉不實挨罰各4萬到216萬元。醫師提醒，亞健康者易被健康食品誇大療效吸引，恐延誤就醫。

衛生福利部食品藥物管理署今天例行記者會中公布，去年全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計8006件，罰鍰金額達新台幣3億7765萬元。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明簡報指出，尤其是亞健康民眾因身體狀態介於健康與疾病之間，更容易被健康食品誇大的療效吸引，食用後輕則白花錢，重則延誤就醫。食藥署提醒消費者不要輕信廣告內容，花錢受騙上當，如發現身體不適，應尋求正規醫療管道就醫。

他舉例，這次名列違規廣告中的「活化勝」益生菌，由某知名腎臟科醫師，誆稱可以改善慢性腎臟病（CKD）患者的腎功能，預防甚至逆轉洗腎，不僅涉及不實宣傳與廣告，根本醫療詐騙；最近聽到什麼泡澡可保護腎臟的偏方，「簡直是胡扯」。

食藥署企劃及科技管理組長許朝凱補充說明，「活化勝」由嘉義市衛生局裁處，而該名代言醫師屬於台北市衛生局轄管範圍，經查去年沒有裁處紀錄，地方政府有其裁量標準，食藥署予以尊重。

許朝凱表示，這次違規廣告中，以「A.H.A 關捷挺固立」產品累計裁處金額最高，違規情節是醫療效能廣告，誆稱為「治療肌少症，逆轉肌肉萎縮，治療退化性關節炎」，由地方主管機關累計開罰新台幣1124萬元。

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除了裁處不肖業者，共裁罰5名代言人。許朝凱表示，代言「A.H.A 關捷挺固立」的藝人郭子乾挨罰216萬元最多，至於廖峻、曾軒彥（七七老大）、黃西田、林美秀等人，各別被裁罰4萬到60萬元。

宋俊明提醒民眾，切勿相信誇大不實廣告外，也呼籲相關醫學會積極駁斥不實廣告，盼政府主管單位嚴格執法、開罰，並考慮研議要求媒體廣告應加註「是否適合使用，請與你的醫師商量」等警語。（編輯：李亨山）1140319