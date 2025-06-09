神經內科醫師招募困難前線苦撐 學會研擬支援方案

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（中央社記者陳婕翎台北9日電）一通來自雲嘉南地區醫師的LINE訊息，引起神經內科招募「缺血」前線苦撐討論，台灣腦中風學會今天晚間與當地醫師視訊會議，研擬支援方案向衛福部爭取，必要時不排除舉行公聽會。

嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑一則通訊軟體LINE訊息指「各大醫院神內崩盤」引發爭議，他今天透過醫院表示，主要提醒各醫院注重病患分流，勿排擠真正需求患者。台灣腦中風學會理事長陳龍接受媒體聯訪表示，晚間與雲嘉南醫師視訊會議仍會照常進行。

陳龍說，這次視訊會議目的在於了解當地醫療現況與需求，並研議可能協助之處。會後將彙整會議意見，提出具體建議，請求衛福部相關支援，如有必要，也不排除後續舉行公聽會，以促進解決問題與政策優化。

陳龍表示，今年神經內科醫師預計招收51人，實際僅有38人報到，尤其中南部招募情況尤為嚴峻，現階段只能仰賴既有醫師持續支撐臨床工作。未來照護人力恐將出現斷層，出現「醫師比病人年長」的現象，令人憂心。

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陳龍指出，以急性腦中風為例，這類患者處置需高度即時性與人力投入，醫療過程緊湊且高壓，對年長醫師而言，身心負擔相當沉重。如此工作特性，已非單純以薪資誘因可解決，甚至在高報酬下也可能無人願意承擔。

陳龍認為，解決神經內科醫師人才流失，必須從根本制度面著手，積極改善醫師的執業環境，包含工作量調配、人力支持、後勤資源與訓練體系等，才能真正減輕醫師壓力、提升留任意願，並確保病患能獲得及時且高品質的照護。（編輯：李亨山）1140609