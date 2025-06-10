逢甲機電系畢典臨時取消 校方補辦提供交通費補助

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（中央社記者蘇木春台中10日電）逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，校方今天表示，將於20日補辦典禮，提供畢業生親友交通費補助，針對自海外返台參與6日典禮的家長與學生，將聯繫機票費用補助。

逢甲大學今天發布說明稿表示，針對近日校內機械與電腦輔助工程學系畢業典禮延期一事，事件起因的校園性別事件，自事件發生後，學校個案社工師持續主動關懷雙方當事人，提供情緒支持與諮商輔導等相關訊息。預計於6月中旬完成調查報告，屆時將提送性平會議審議，並依決議處理後續事宜。

依據「校園性別事件防治準則」規定，學校在保障當事人受教權的前提下，尊重被害人意願，減少當事人間互動機會，或命行為人迴避。

校方指出，本案疑似行為人與被行為人皆為大四學生，課程均已結束，學校仍輔導疑似行為人避免與被行為人出現在校內同一場域，疑似行為人原表示願意配合，但最終仍現身6日學系畢業典禮現場。

校方表示，為維護性別事件調查的公正性與當事人隱私，根據校內通報流程，系上師長及相關人員於典禮舉行前並未得知事件內容及當事人身分。典禮當日，經家長現場反映，校方立即啟動應變機制，由校安人員第一時間到場，除將雙方進行必要隔離外，並向雙方提出「對角錯位就座」、「分流進場」等替代方案，但未能取得共識。

校方提到，為顧及當事學生隱私與權益，並維護典禮莊重與安全，校方評估後，決定當日畢業典禮暫緩舉行，經與學生代表開會討論，預計將於20日補辦典禮。

針對畢業典禮中斷，校方說明，將提供畢業生親友交通費補助，針對自海外返台參與6日典禮的家長與學生，將主動聯繫協助機票費用補助。

對於網傳「男方家長曾捐贈電腦予學校」等訊息，校方澄清，網傳內容純屬謠言，並保留法律追訴權，以維護校譽與事實真相。

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另外，校方表示，逢甲大學於7日發布的聲明，並未揭露任何當事人資訊，亦未提及雙方家長有任何爭執情形，內容僅說明「經協調後雙方未能達成共識」事實。

校方呼籲，鑑於案件尚在調查階段，學校一貫秉持保護學生隱私與性平案件保密原則，懇請媒體與社會大眾理性看待，避免揣測或片面報導，以免對當事人造成額外壓力與二度傷害。（編輯：謝雅竹）1140610