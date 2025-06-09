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逢甲機電系畢典取消 學生家長指校方毀諾讓加害者出席、女兒恐慌

2025/6/9 21:21（6/9 21:49 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，當事學生家長今天發聲明說，校方3度承諾不讓對方參加畢典，對方卻出現，讓女兒害怕站牆邊；截至目前，逢甲大學暫無回應。

畢典當天延誤約2小時仍臨時取消，讓其餘學生錯愕。逢甲大學7日發布聲明稿表示，「深表遺憾，並對受影響的畢業生及蒞臨現場的親友表達最誠摯的歉意」，將於6月下旬補辦典禮。

當事學生家長說，先前獲校方3次承諾，不讓對方參加畢典，全家以快樂心情出席，未料接到女兒簡訊稱對方在場，到場發現女兒恐慌害怕站牆邊，對方開心與同學打鬧、嬉笑合照，還多次與女兒對上眼。

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當事學生家長表示，雙方家長全程未見面，沒當眾爭執，所有畫面都是畢典取消時，其他家長不滿的爭吵，也從未主張對方未離開就不能舉行畢典。

當事學生家長說，當時全家都在貴賓室安撫極度恐慌的女兒情緒，詢問校方處置作為。主任教官居中協調，提對角坐或先後進場，但與先前校方承諾差異過大，對方則主張如果不能參加畢典，女兒也不能參加，最後校方取消畢典，這非家長要求，不要將畢典取消責任歸於家長，轉移性平會無作為的焦點。（編輯：李明宗）1140609

逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，當事學生家長今天發聲明說，校方3度承諾不讓對方參加畢典，對方卻出現，讓女兒害怕站牆邊。（中央社檔案照片）。
逢甲大學機電系6日畢業典禮由於性平事件臨時取消，當事學生家長今天發聲明說，校方3度承諾不讓對方參加畢典，對方卻出現，讓女兒害怕站牆邊。（中央社檔案照片）。
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