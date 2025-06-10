神經內科人力失血 健保署：取栓評估費8成須給醫師

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（中央社記者曾以寧台北10日電）急診與神經內科醫療人力流失，健保署今天表示，為支付神經內科醫師評估勞務，已增給付取栓評估費每次新台幣3000元，且今年7月起明定此費用8成要分配給醫療人員。

今年急診專科口試通過的準主治醫師共92人，但振興醫院急診重症醫學部主任田知學近日提醒，預估今年選擇離開急診領域的主治醫師超過100人，醫療體系正在失血。嘉義長庚醫院神經內科系主任黃彥筑也發出1則通訊軟體LINE訊息，指「各大醫院神內崩盤」。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天出席記者會並於會前接受媒體聯訪說明，經了解，因嘉義地區主要的取栓醫院就是嘉義長庚，但院內有醫師離職或出現健康問題，最近人力較吃緊，因此希望與其他醫院透過區域分工，僅將符合取栓條件病人轉到嘉義長庚，而非所有中風病人都要轉。

石崇良指出，取栓黃金時間是發作後24小時內，打血栓溶解劑則是發作後的4.5小時，希望大家按照分級醫療，讓有能力的醫院處理需要救治的病人，避免急診壓力過大，也讓神經內科醫師疲於奔命，因此將透過地方分區業務組進行協調。

石崇良表示，去年已提高血栓相關醫療給付，一般血栓的處置費、支架、耗材等醫療成本約20萬元，全部都由健保給付；醫療處置費部分，給付約6萬點左右。去年開始根據國際實證研究，將取栓時間自8小時延長到24小時，並加入額外獎勵。

此外，因有些患者評估後不見得需要取栓，為支付醫師評估勞務，石崇良表示，也增加給付評估費3000點。

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健保署醫務管理組長劉林義說明，取栓評估費措施已於去年7月上路，專款以1點1元計，全台每年約有1萬4500人次須接受取栓評估，健保共投入4300萬元；並且為讓此費用有效回饋實際執行的神經內科醫師等醫療人員，因此自今年7月起明定此經費中8成要分配給醫療人員。

急診人力部分，石崇良表示，已提出增加急診及重症支付標準、替急診護理人員加薪等解方，今年5月上路，年挹注逾42億元。此項給付調整有搭配但書，醫院必須為醫護人員調薪，才能獲得額外給付，否則僅適用原本的總額預算；對於符合條件的醫院則最快6月起撥款。（編輯：張雅淨）1140610