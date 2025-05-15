兒癌質子治療納給付？ 健保署：延長生存優先

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北15日電）放射腫瘤醫學會今天拜會健保署長石崇良，盼兒癌質子治療納入健保給付，石崇良表示，質子治療對部分兒童腫瘤有成本效益，現階段還需要更多實證，優先考慮有助延長生存率項目。

石崇良今天晚間接受媒體聯訪表示，放射腫瘤醫學會是就質子治療納入健保進行前期溝通，尚未正式提案，目的是進行意見交流，為未來正式提案做準備。放射腫瘤醫學會初步建議，質子治療健保給付對象應以兒童腫瘤為主。

石崇良說，健保署過去曾委託醫藥品查驗中心，針對質子治療的實證進行過評估，當時結論與今天放射腫瘤醫學會的看法一致，目前質子治療在成人腫瘤應用，尚無明確證據顯示具成本效益，但在部分兒童腫瘤的治療上，已有成本效益證據。

石崇良表示，質子治療與目前健保已給付的光子治療相比，在極少數的兒童腫瘤個案中，確實可能影響患者的最終存活年數。此外，由於兒童正處於發育階段，光子治療的副作用或併發症可能比成人更為嚴重。

透過 Google News 追蹤中央社

石崇良進一步說明，質子治療比較集中，對周圍正常組織的損害較小，對降低兒童腫瘤個案併發症發生率具有優勢。相較之下，光子治療放射線較為分散，對周邊組織的毒性較大，治療兒童中樞神經相關腫瘤，可能影響周邊腦組織，甚至引發脊椎與骨骼發展的相關問題。

石崇良說，下一步需待放射腫瘤醫學會正式提出申請，並著重於實證醫學資料及國際臨床指引，提出適合台灣健保制度的適應症，建議優先考量存活率有明顯差異的兒童腫瘤個案。若提案順利，最快可能在今年9月進入健保共擬會議的討論程序。（編輯：張銘坤）1140515