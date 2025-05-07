健保擴大給付抗骨鬆藥品 13萬人受惠骨折前預防

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（中央社記者陳婕翎台北7日電）骨鬆是長者健康大隱憂，健保署擴大抗骨質疏鬆症藥品給付，首度將尚未骨折，但具高風險族群納入保障對象，自3月1日起給付，預估每年受惠13萬人，避免失能，延長健康餘命。

衛生福利部中央健康保險署擴大抗骨質疏鬆症藥品給付，包含尚未骨折的糖尿病使用胰島素、類風濕性關節炎、長期使用類固醇者等高風險族群，及曾發生遠端橈骨或近端肱骨骨折，署長石崇良說，骨鬆是常見卻容易被忽略的健康隱憂，跌倒就會嚴重骨折，甚至從此失能。

石崇良表示，台灣65歲以上長者人口已達19%，相信今年就會跨過超高齡社會的門檻，除了三高問題以外，骨鬆盛行率位居第4，每7個長者就有1個人有骨鬆問題，在學會建議之下，經專家開會討論，共擬會通過給付，讓骨鬆健保給付藥物擴大適用對象，健保將挹注新台幣8.65億元。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長陳崇桓表示，粗估65歲以上老年人口約150萬人罹患骨鬆，骨鬆早期無明顯症狀，常被稱為「隱形殺手」，多數患者都是直到摔倒骨折，才驚覺已經嚴重骨鬆，台灣健保給付過去是骨折後治療，如今走向骨折前預防。

陳崇桓說，骨頭會不斷地經歷「骨質重塑 」，就像是存摺一樣有進有出，一般而言，20至30歲是骨質狀況的巔峰，但年紀越大，骨本會流失越多，骨質疏鬆症就是骨密度下降、骨質流失，造成骨頭變空洞，空的骨質讓骨骼變得脆弱、容易斷裂，也可能出現駝背或因為跌倒而骨折。

陳崇桓表示，女性停經階段會更大量消耗，加速骨質流失，屬於好發族群。首次骨質疏鬆骨折後，近45%年長者1年內會再骨折。頭枕部與牆面間距超過3公分的駝背、身高比年輕時身高矮超過4公分與骨鬆性骨折，是骨質疏鬆症3大警訊，若出現相關警訊，務必及早篩檢，儘早治療。

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另外，這次健保擴大給付對象還有類風濕性關節炎、長期使用類固醇者，中華民國風濕病醫學會秘書長盧俊吉說，自體免疫疾病的骨鬆共病不容忽視，台灣近4成類風濕性關節炎者併有骨鬆，脊椎骨折率逾13%，類固醇使用越久、劑量愈高，骨折風險越高，這類患者急需提高骨鬆意識。

盧俊吉分享1名家住澎湖的25歲女性患者，因罹患紅斑性狼瘡，長期使用類固醇超過10年，18歲時即被診斷為類固醇誘發性骨質疏鬆症，需每月搭機往返澎湖與台北接受治療，某次在飛機上遇到亂流，劇烈顛簸，屁股挫一下，降落後急奔醫院打止痛，因為她骨折了。（編輯：李亨山）1140507