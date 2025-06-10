年資不中斷 勞動部：勞工離職5情況可續勞保

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（中央社記者吳欣紜台北10日電）勞工保險雖然為在職保險，但勞工職涯可能有不同原因導致不能繼續工作或離開職場，勞動部今天說，勞工育嬰留職停薪、應徵召服兵役等5種情況都可續保勞保，讓年資不中斷。

根據規定，實際從事勞動的勞工應依勞工保險條例規定，由投保單位替勞工辦理參加勞工保險，累積年資將是未來請領退休金時的計算條件之一。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動保險司司長陳美女今天提醒，雖然勞工保險為在職保險，但仍有5種情況即便勞工離開職場或者是未繼續工作，勞工都可以繼續參加勞保。

陳美女表示，5種情況包含服兵役、育嬰留職停薪、因傷病請假致留職停薪，且普通傷病未超過1年及職業災害未超過2年者、勞保年資滿15年且經裁減資遣者以及在職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者。

陳美女也提到，除了勞保年資滿15年且經裁減資遣者，以及在職業災害醫療期間終止勞動契約並退保者這兩種情況外的續保者，如果發生生育、失能或死亡等保險事故，仍可依規定請領勞保相關保險給付。

而職災勞工醫療期間退保勞工職業災害保險並續保勞保者，在續保期間，也可請領同一職業傷病及其引起疾病的職業災害醫療、傷病、失能或死亡給付。

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陳美女指出，申請勞保續保的勞工，在續保期間可以繼續累積勞保年資，續保期間的投保薪資也必須以離開職場時的投保薪資為準，投保單位不得申報調整投保薪資，以確保被保險人的保險給付權益。

根據統計，截至今年3月止，勞保全體被保險人約1047萬人，其中離開職場而續保勞保的人有8107人。（編輯：李亨山）1140610