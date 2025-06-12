熱帶低壓逼近東半部大雨特報 雙北防高溫

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署今天上午更新熱帶低壓特報，北部、東半部海面及巴士海峽防強陣風及風浪，東半部、屏東防局部大雨；雙北地區則可能有攝氏36度以上高溫發生。

中央氣象署上午更新熱帶性低氣壓特報，熱帶低壓1000百帕，在北緯21.0度，東經122.2度，即在鵝鑾鼻東南方170公里的海面上，向北北西移動，時速30公里。

氣象署表示，熱帶低壓環流影響，今天北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，上述海面航行及作業船隻須特別注意；南部、基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、澎湖有長浪發生機會。

氣象署同時發布大雨特報，熱帶低壓影響，易有短延時強降雨，今天東半部（含蘭嶼、綠島）及屏東地區有局部大雨發生機會，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

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大雨地區為屏東縣、恆春半島，以及宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼、綠島。

氣象署並發布高溫資訊，天氣炎熱，今天白天台北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會，新北市為黃色燈號，預防36度以上高溫。（編輯：張雅淨）1140612