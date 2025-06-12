吳德榮：颱風外圍水氣及熱帶低壓撲台 今起東部南部防劇烈降雨

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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象專家吳德榮今天說，今天至14日輕颱蝴蝶外圍及大低壓環流的水氣移入，大氣極不穩定，有「劇烈降雨」潛勢；菲律賓東方海面的熱帶低壓將直撲台灣，增強東半部及南部雨勢。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，輕颱蝴蝶將受太平洋高壓導引，向西北西轉北，先通過海南島，經廣東、廣西交界附近，進入大陸向東北迴轉。明天登陸海南島前，強度達最強，但仍僅為「輕颱」，登陸後即逐漸減弱。

吳德榮說，最新歐洲系集模式路徑模擬圖顯示，菲律賓東側的熱帶性低氣壓朝台灣直撲而來，今起3天除了大低壓環流帶來極不穩定的天氣，今、明兩天熱帶低壓更會帶來局部強風、並增強東半部及南部的雨勢。

颱風蝴蝶、熱帶性低氣壓路徑潛勢預報。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）

吳德榮說明，最新歐洲模式模擬顯示，今天至14日輕颱蝴蝶外圍及大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來「劇烈降雨」的潛勢；今、明兩天「熱帶性低氣壓」更會帶來強風、並增強東半部及南部的雨勢。

吳德榮說，今天「劇烈降雨」以東半部及南部機率最高、下午起範圍漸擴大；明天各地皆應注意；14日南部持續有「劇烈降雨」的機率。各地氣溫因降雨而稍降，仍悶熱。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，15日水氣減少，各地恢復晴時多雲，天氣炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率；16至18日各地晴時多雲，天氣炎熱，但水氣增多，大氣仍不穩定，午後有局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，19至21日各地晴時多雲，天氣炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率。（編輯：李淑華）1140612