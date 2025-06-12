熱帶性低氣壓接近 南部東半部雷陣雨、花東防大雨

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（中央社台北12日電）中央氣象署表示，今天熱帶性低氣壓接近影響，水氣明顯增多，環境不穩定，南部及東半部地區易有短暫陣雨或雷雨，尤其花東地區降雨較持續、明顯，易有短延時強降雨，並可能有局部大雨。

氣象署指出，熱帶性低氣壓（編號02）昨天晚上8時生成，今天凌晨2時距離鵝鑾鼻東南方約440公里，向北北西移動，預計今天接近台灣東半部近海並影響台灣；台灣北部海面、東半部海面及巴士海峽易有8至10級強陣風且風浪偏大，請海面航行及作業船隻特別注意。

此外，氣象署表示，今年編號第1號颱風，輕度颱風蝴蝶凌晨2時，距離鵝鑾鼻西南西方約1200公里，未來朝西北西方向前進，預估會在海南島附近北轉，對台灣無直接影響，但隨著此熱帶系統往北前進，將帶動整個低壓帶北移。

氣象署說，今天熱帶性低氣壓接近影響，水氣明顯增多，環境不穩定，其中台東地區有局部豪雨發生的機率，而中部以北地區為多雲的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，東半部高溫為攝氏30、31度，西半部高溫約為33至35度，其中大台北地區氣溫較高，外出請注意防曬並多補充水分，各地低溫約為26至28度。

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至於離島天氣部分，氣象署指出，澎湖、金門為晴時多雲，馬祖為陰時多雲，氣溫方面，澎湖27至32度，金門26至32度，馬祖26至30度。

氣象署也提醒，基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島及馬祖、綠島、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；基隆北海岸、東半部、南部沿海及恆春半島、澎湖易有長浪出現的機率，海邊活動請注意。（編輯：李淑華）1140612