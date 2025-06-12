台南原英商德記洋行甫修復 遊客大量蓋印汙損

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市定古蹟、安平五洋行之一的原英商德記洋行，歷經半年修復，常設展4月開展，未料展場5處集章點被蓋印於展桌、牆面及窗框，雖未損及古蹟結構，仍需透過匠師實勘設法清除。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，端午連假過後，原英商德記洋行常設展場集章點周遭被發現遭遊客大量蓋印，造成設施及牆體明顯汙損，尤其是受損白灰牆面，今年初才完成修復。

初步檢視，蓋印汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構也未受損，但仍須透過匠師以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時。

文化局表示，展場內裝有監視器，大可找出蓋印遊客，但文化局先在集章點貼上公告及增設告示牌，提醒遊客勿任意塗印於展場設施及牆面，否則可能涉及文化資產保存法相關規定。

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原英商德記洋行緣於清朝簽署「天津條約」，英商1865年在台南安平港開港通商後設立貿易據點，當年德記洋行和英商怡記、和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」，目前僅英商德記洋行與德商東興洋行2座建築保留下來。

德記洋行整體建築採2層樓結構，擁有正面主樓梯、3面拱廊、木桁架及舖瓦屋頂，純白牆面及挑高迴廊，造型特殊優美，是安平區重要歷史地標之一。（編輯：林恕暉）1140612