加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 生活

台南原英商德記洋行甫修復 遊客大量蓋印汙損

2025/6/12 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市定古蹟、安平五洋行之一的原英商德記洋行，歷經半年修復，常設展4月開展，未料展場5處集章點被蓋印於展桌、牆面及窗框，雖未損及古蹟結構，仍需透過匠師實勘設法清除。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，端午連假過後，原英商德記洋行常設展場集章點周遭被發現遭遊客大量蓋印，造成設施及牆體明顯汙損，尤其是受損白灰牆面，今年初才完成修復。

初步檢視，蓋印汙損屬表面印跡，未滲透至中底塗層，古蹟結構也未受損，但仍須透過匠師以傳統工法進行清潔與修補，過程繁複費時。

文化局表示，展場內裝有監視器，大可找出蓋印遊客，但文化局先在集章點貼上公告及增設告示牌，提醒遊客勿任意塗印於展場設施及牆面，否則可能涉及文化資產保存法相關規定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

原英商德記洋行緣於清朝簽署「天津條約」，英商1865年在台南安平港開港通商後設立貿易據點，當年德記洋行和英商怡記、和記、美商唻記、德商東興等合稱「安平五洋行」，目前僅英商德記洋行與德商東興洋行2座建築保留下來。

德記洋行整體建築採2層樓結構，擁有正面主樓梯、3面拱廊、木桁架及舖瓦屋頂，純白牆面及挑高迴廊，造型特殊優美，是安平區重要歷史地標之一。（編輯：林恕暉）1140612

#文化資產保存法
#台南市政府文化局
#文化局
#德商
#台南市
#安平區
#英商
#德記洋行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：