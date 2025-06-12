皮蛇感染年齡愈大機率愈高 疫苗接種預防最有效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）不少人因染上帶狀疱疹（皮蛇）而驚恐，劇烈疼痛更難以忍受，台南市立安南醫院今天表示，人一生感染帶狀疱疹機率約32.2%，年齡愈大，機率愈高，疫苗接種是最有效預防方法。

市立安南醫院神經內科醫師杜宜憲今天透過新聞稿指出，帶狀疱疹由水痘-帶狀疱疹病毒再活化引起，因一般人在兒童時期感染水痘後，病毒潛伏於神經中，一旦免疫力下降，病毒就可能再活化，造成帶狀疱疹。

帶狀疱疹不僅帶來劇烈疼痛，在水泡痊癒後，還可能演變為「帶狀疱疹後神經痛」，持續數個月甚至數年，嚴重影響生活品質。

杜宜憲表示，年齡愈大，感染帶狀疱疹機率愈高，若家人曾罹患帶狀疱疹，或自身患有糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等慢性病，也會提高感染風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

疫苗接種是預防帶狀疱疹與後續神經痛最有效方法。頂尖醫學期刊更發表研究，帶狀疱疹疫苗效果不只「止於皮膚」。今年4月刊登於Nature研究、史丹佛大學團隊分析28萬名長者資料發現，接種疫苗者7年內罹患失智症機率比未接種者低了20%。

杜宜憲說，目前「重組型疫苗」逐漸成為接種主流選項，效果更佳，今年Vaccine期刊另一篇回溯性研究分析超過450萬人數據發現，注射1劑重組型疫苗，就能降低失智症風險11%，接種2劑者下降32%。（編輯：李淑華）1140612