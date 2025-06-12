病人自主法公聽會 是否放寬ACP場域成討論焦點

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（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院今天舉行病人自主權利法修法公聽會，學者建議擴大預立醫療照護諮商（ACP）的場域，只要接受過完善訓練就可協助，並比喻此舉如同保險業務員不需要先取得醫師證照才能說明醫療保險細節。

不過衛福部次長林靜儀表示，擴大ACP場域，可能增加道德風險且有違病人自主權利法的立法精神，衛福部今年已規劃輔導基層諮商機構，藉此提升服務量能，建議維持現行條文；抑或可將文字調整成，經主管機關核准的醫療機構、護理機構或長照機構提供預立醫療照護諮商，並新增配偶為應參與諮商人員。

立法院社會福利及衛生環境委員會日前審查朝野立委所提的病人自主權利法修正草案，其中較大幅度更動，包含增訂病人的關係人不得妨礙醫療機構執行病人預立醫療（AD）決定、確定病人同意為原則關係人同意為例外，以及擴大預立醫療諮商服務機構，包含護理機構、長照機構、心理治療所、心理諮商所、社會工作師事務所等條文。

由於立委所提修正草案日前在委員會審查未達成共識，衛環委員會今天舉行病人自主權利法修法公聽會，邀集行政機關及專家學者與會提出看法。

台大哲學系教授孫效智表示，他認為ACP不是醫療行為，而是向民眾說明法律賦予的自主權、拒絕權，只是一種諮商行為。

孫效智比喻，就如同經過訓練的醫療保險業務，非常熟悉保險內容，才知道在什麼臨床條件下什麼樣的醫療干預會得到對應的給付，但保險業務人員並不需要先取得醫師證照才能說明醫療保險細節；從實務經驗而言，大醫院的醫師沒有太高意願從事ACP，因為性價比太低，除非醫師非常關心病人自主，否則大多都是護理師、社工師在擔任ACP的角色。

孫效智也在現場播放台北市立聯合醫院前總院長黃勝堅的錄音。黃勝堅提到，他從事病主法相關工作已有多年經驗，他認為應放寬現行限制，除醫師外，其他專業人員只要接受過完善訓練，就應可協助從事ACP。

台北市立聯合醫院失智症中心主任劉建良表示，護理機構、長照機構都有安排人員照顧病人，病人對照顧者有所信任，比較容易放下心防簽署，他也期待放寬限制，但可設置訓練、諮商時間等但書；臨床心理師公會全聯會監事曾嫦嫦表示，就如同青壯年的心理支持方案，若要擴大ACP量能、不排斥討論生死議題，就應擴充現行以醫療為主的醫療模式。

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大德安寧療護發展基金會專案總監林怡吟表示，過去曾有南部醫院提供免費ACP，雖然人數拉高，但並不是原先期待的諮商品質，這反映由醫療機構提供諮商已顯現問題，更何況是外擴到長照機構、心理諮商所，可能會良莠不齊或衍生亂象。

林靜儀表示，有關立法院所提修正案，因涉及臨床實務執行、潛在道德風險與相關醫療爭議等多面向，應等各界達成共識後再行檢討；有關立委所提擴大ACP場域條文，建議維持現行條文，抑或可將文字調整成，經主管機關核准的醫療機構、護理機構或長照機構提供預立醫療照護諮商，並新增配偶為應參與諮商人員。（編輯：林興盟）1140612