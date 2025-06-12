百架無人機14、15日恆春機場展演 一般飛友超期待

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）歡慶恆春建城150週年，鵬管處與屏東縣無人機協會合作，首創恆春機場「無人機展演活動」；6月14、15日預計約百架無人機登場，還有體驗飛行等活動。

屏東縣無人機協會理事長陳振國今天告訴中央社記者，在正規機場飛無人機的機會罕見，飛友都相當期待，吸引全台各地上百名飛友共襄盛舉；由於機場空域較寬廣，當天可望見到較大型及高端機種，許多退役空軍懷念的仿C-119運輸機飛行隊，也將到場表演。

大鵬灣國家風景區管理處表示，歡慶恆春建城150年，鵬管處與屏東無人機協會攜手合作，在恆春機場首創舉辦「無人機展演活動」；恆春機場過去僅供軍用及公務單位無人機使用，這是首次讓一般飛友使用恆春機場空域。

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鵬管處表示，屏東縣無人機協會提供展演內容，包含直升機分列式與噴射機飛行表演、無人機足球賽、上下午各2梯次無人機飛行體驗、像真飛機展示區、相關無人機產業展示區及紙飛機教學飛行區；活動由交通部民用航空局及觀光署指導，加上屏東縣政府、恆春半島觀光產業支持，時間為6月14、15日，自上午10時至下午5時。

鵬管處提及，除了無人機展演，「恆春旅遊購GO節」住宿抽汽車活動同步進行中，創造恆春地區多元觀光體驗，讓遊客走訪恆春半島除風景、美食外，還有難得一見的無人機飛行及無人機足球。（編輯：陳仁華）1140612