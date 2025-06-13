吳德榮：今明大氣不穩定 防劇烈降雨

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（中央社記者余曉涵台北13日電）氣象專家吳德榮今天說，今、明兩天受到颱風蝴蝶外圍、大低壓環流的水氣移入，導致大氣極不穩定，有帶來劇烈降雨的機率，提醒民眾留意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天強降雨逐漸向北擴展，而熱帶低壓殘餘環流仍將帶來局部的強風、並加大南部的雨勢；明天南部持續有劇烈降雨的機率；各地氣溫因降雨而稍降，雨停時仍覺悶熱。

吳德榮說，15日水氣減少、天氣恢復穩定，各地晴時多雲、炎熱如夏，應注意高溫、防中暑，午後山區偶有零星少量降雨機率。

他表示，16、17日各地晴時多雲；但西南風又挾水氣移入，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，清晨至上午、迎風面西南部沿海亦有局部降雨的機率。

吳德榮指出，18至22日各地晴時多雲，天氣偏熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

至於颱風蝴蝶動態，吳德榮說，蝴蝶受太平洋高壓導引，今天將偏北、暴風圈掃過海南島，明天經廣東、廣西交界附近，進入大陸、再向東北迴轉。

吳德榮表示，蝴蝶最強時僅達輕度颱風，未來受地形破壞，強度將逐漸減弱。而通過台灣的「熱帶低壓」已減弱，其殘餘環流今天仍帶來局部的強風、並加大南部的雨勢。

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中央氣象署發布豪雨特報，西南風影響，易有短延時強降雨，今天嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林、南投地區、蘭嶼、綠島及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

氣象署也針對高雄市及屏東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間到上午9時15分。（編輯：黃名璽）1140613