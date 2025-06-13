加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
2026年行事曆出爐 共有9連假、春節放9天
首頁 / 生活

清醒時植入電極測試 帕金森患者接受深部腦刺激手術

2025/6/13 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）45歲鄭男長期罹患帕金森氏症有手腳顫抖等症狀，彰基幫男子進行深部腦刺激手術，在病人清醒時植入電極，測試顫抖及語言穩定度等症狀是否改善，男子術後已恢復自主行動能力。

彰化基督教醫院今天發布新聞稿，鄭男罹患帕金森氏症超過10年，長期飽受手腳顫抖、動作遲緩與步態不穩之苦，最近因藥物等嚴重干擾日常生活，院方決定執行深部腦刺激手術，選擇在患者清醒的狀態下執行關鍵步驟，以利即時觀察電極植入效果與臨床反應。

院方指出，醫療團隊選擇「蒼白球內側（GPi）」為刺激目標區；神經醫學中心副主任莊介森說明，考量病患因長期服藥產生明顯異動症狀，且希望保有良好認知功能，蒼白球內側作為刺激區域，能有效減少副作用並保留腦部功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

院方表示，在病患清醒狀態下，手術藉由植入電極，即時測試顫抖、僵硬與語言穩定度等症狀是否改善，而患者在術後，顫抖與僵硬症狀顯著改善，恢復自主行動能力，重拾生活品質。

院方指出，帕金森氏症是一種慢性神經退化性疾病，主因為腦部「黑質」中多巴胺神經元逐漸退化，導致運動功能障礙。深部腦刺激手術透過植入電極與脈衝產生器，以高頻電刺激穩定腦部訊號，有助於減緩顫抖、僵硬與動作困難等症狀，也能減少藥物使用與副作用。（編輯：方沛清）1140613

#彰化
#彰化基督教醫院
#帕金森氏症
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：