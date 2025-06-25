PM0.1空污增心肺疾病風險 環境部明年試驗監測

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）超細懸浮微粒PM0.1是新興空氣污染物，質量極小、人體難防，增心血管、肺部等疾病風險。環境部說，全球相關證據有限，2026年起將於台中市及高雄市進行試驗性監測。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部、交通部、教育部、衛生福利部、經濟部，就「因應歐盟管制超細懸浮微粒（PM0.1），我國空污管制政策如何精進、提升，保障國人健康安全」進行專題報告 ，並備質詢。

世界衛生組織（WHO）於2021年發布「全球空氣品質指引」，針對主要空氣污染物對人類健康影響所提出的建議，其中首次納入超細懸浮微粒（PM0.1），會增加全身性發炎、心血管及肺部等疾病發生風險。

環境部常務次長沈志修簡報指出，依據WHO指引內容，超細懸浮微粒（Ultrafine Particles, UFP）是指空氣動力學直徑小於或等於0.1微米的顆粒物（即PM0.1），「大小僅約頭髮的700分之1」，人體難以抵禦，對健康影響更大。

由於其質量極小，沈志修表示，PM0.1的濃度通常以單位體積空氣中的顆粒數濃度（PNC）來表示，例如每立方公分的顆粒數。科學研究發現，PM0.1濃度在城市內存在顯著空間差異，包括交通尖峰、離峰時間也不同，與PM2.5分布較為均勻的特性有所不同。

沈志修坦言，目前國內關於PM0.1的監測數據與本土研究成果仍相對有限，尚難全面掌握其污染來源與特性。為強化未來空氣品質管理科學依據，環境部已將PM0.1相關議題正式納入「空氣品質政策白皮書」，作為我國未來10年空品管理的重要方向。

透過 Google News 追蹤中央社

此外，他說明，環境部自2023年10月起與台灣大學合作，在台北市交通流量密集地點設置空氣品質監測站，觀測粒狀污染物（如PM0.1）、氣狀污染物等，並將在2026年起，於台中市及高雄市的部分空氣品質監測站，進行PM0.1試驗性監測，逐步建構我國PM0.1穩定監測。

環境部「空氣品質政策白皮書」聚焦各界建言，形塑42項關鍵議題，並盤點62項未來具體工作，以「健康永續」為願景，訂定PM2.5年平均濃度降至10微克、2035年降至8微克目標，盼引領台灣空氣品質治理邁入全新里程碑。（編輯：吳素柔）1140625