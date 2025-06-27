650坪室內親子學習樂園 科教館28日登場
2025/6/27 10:54（6/27 11:16 更新）
（中央社記者陳至中台北27日電）暑假到來，家長常苦惱無處帶孩子「放電」，建築樂園與UNIQUE史萊姆實驗室合作，打造650坪室內學習樂園，28日將在國立台灣科學教育館登場，提供STEAM教育與感官互動體驗。
主辦單位今天發布新聞稿指出，「小小建築師White Ocean x 史萊姆夜光派對」預計6月28日到8月31日在科教館7樓南側特展室開展，以「邊玩邊學」為核心理念，規劃2大主題區，適合學齡前到國小學童，家長也能一起參與和共學。
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「小小建築師White Ocean」包含200坪純白球池，以及彈跳區、巨型積木、軟彈射擊場、模擬農場、模擬駕駛工程車等，可讓孩子在遊戲中自然學習，強化邏輯、發展協調與創造力。
「史萊姆夜光派對」則透過夜光元素設計史萊姆互動裝置，包含夜光節奏鼓棒、氣流泡泡對戰、手作光球扭蛋、多材質觸感實驗盆等，讓孩子沉浸於探索與創作的趣味科學世界中。相關資訊可參考科教館網站。（編輯：張雅淨）1140627
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