新品種芥藍臺南1號耐熱耐濕 農民試種誇讚

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣夏季高溫與強降雨頻繁，對傳統葉菜栽培是極大挑戰。農業部台南區農業改良場培育出新品種「芥藍臺南1號」，具備卓越的耐熱耐濕能力，農民試種後說讚，預計今年夏季上市。

台南區農改場今天發布新聞稿，歷經多年研究與田間試驗，成功育成兼具耐熱與耐濕特性的蔬菜新品種「芥藍臺南1號」，預計今夏上市。

台南區農改場表示，「芥藍臺南1號」屬於葉用型芥藍，具備卓越的耐熱耐濕能力，單株產量高且穩定，特別適合台灣夏季氣候栽培，葉片翠綠厚實、口感脆嫩且帶有自然甜味，不僅風味佳，品質也表現出色。

台南區農改場試種「芥藍臺南1號」結果顯示，即使在夏季平地高溫高濕的嚴苛條件下，仍能維持良好生長與產量，展現優異適應力，廣受試作農場肯定，試種過的農民誇讚。

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台南區農改場指出，芥藍富含蛋白質、維生素B1、維生素C、鈣、鎂、磷與鐵，是營養價值極高的健康蔬菜，為日常飲食的絕佳選擇。芥藍也是重要短期栽培蔬菜，生育快速、環境適應力強，特別適合於颱風或豪雨過後的快速復耕，能穩定供應葉菜市場。

台南區農改場發現，「芥藍臺南1號」不僅適用於有機栽培，也適合露天或網室生產，全年可於台灣中南部平地種植，具備高度推廣潛力。面對異常氣候所引發的蔬菜供應不穩，「芥藍臺南1號」將成為農民快速復耕、穩定產銷的首選品種。（編輯：管中維）1140630