醫療工會批溝通協商不及格 邱泰源：最快8月當面談

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）10多間醫療工會代表今天上午集結抗議，批評衛福部長邱泰源與基層溝通協商、護病比入法等6項「期中考」全不及格。邱泰源回應強調，絕對願意定期溝通，最快8月再當面會談。

醫護勞動環境本就辛苦，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後更爆發缺工潮，陷入過勞、人員離職的惡性循環，衛生福利部在2023年底允諾每3個月與醫療相關工會代表開會，搜集訴求並報告處理進度。

然而衛福部長邱泰源去年上任至今只開過兩次會議，且其中1次是由衛福部次長林靜儀主持，引發台灣醫療工會聯合會、高雄醫學大學醫療事業企業工會、嘉基體系戴德森醫療財團法人關係企業工會、台北市立聯合醫院企業工會、台灣護理產業工會、台灣醫事檢驗產業工會等10多間醫療工會不滿，今天上午集結抗議。

工會代表在衛福部疾病管制署大門前拉起寫有「爽跑餐會，拒見基層工會 醫療崩壞，邱泰源踹共！」紅布條，激動高喊「選前說溝通、選後無影蹤」、「聚餐亮相一定到 基層協商就落跑」等口號，批評衛福部大談健康台灣、醫療改革等美好藍圖，醫療現場卻持續面對人力流失、急診壅塞、護理薪資數據造假等爭議。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇指出，邱泰源上任後，衛福部態度180度大轉彎，協商程序多次被延期或取消，最終甚至僅以電話告知終止協商。衛福部無法回應基層的要求、無法面對醫療人員的失望與憤怒，便以逃避的心態，拒見醫療工會與基層人員。

工會代表們當場評鑑邱泰源期中考表現，包括「與基層溝通」、「提升醫療人員待遇」、「三班護病比入法」、「止血護理人力流失」、「醫事人力基準修法」、「改革健保支付制度」等6項，通通不及格。

邱泰源直到工會抗議活動結束後才現身對媒體說明，並邀請工會代表入內談話。他重申，絕對願意跟工會定期開會溝通。

邱泰源表示，衛福部一直跟各個單位，包括公會、學會、全聯會及工會們保持順暢溝通，且相當珍惜第一線醫療同仁所發出的聲音，針對這樣的定期會議也感覺非常有收穫，對方用心提出很多具體的好建議，已請業管單位用心處理，能做的就趕快做，該研議的就快研議。

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邱泰源強調，跟基層醫療工會的定期會議「從來沒有停過」，只是時間安排的傳達及溝通上面有誤會。他當場答應工會要求，未來每3個月內就開一次會，下次預計最快8月就會再次召開會議。

另外，針對三班護病比入法一事，邱泰源解釋，目前是獎勵先行，已發放不少獎勵金，現在醫學中心、區域醫院還有地區醫院人力也有往上升，希望能在這幾年當中能夠達到目標。（編輯：李亨山）1140702