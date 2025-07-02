高市國受邀米凱利藝術節演出 觀眾起立鼓掌不停

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（中央社台北2日電）應芬蘭米凱利市藝術節之邀，高雄市國樂團1日舉行了2場音樂會，晚場音樂會與當地合唱團共演西貝流士的「芬蘭頌」，國民樂派的民族精神隱然相連，感動全場觀眾起立鼓掌，久久不停。

根據高市國的新聞資料，高市國昨天下午在米凱利室內音樂廳舉行首場「台灣室內樂瑰寶」絲竹音樂會，全場演出一氣呵成。

晚上全團則在米凱利馬爾蒂塔爾維拉音樂廳舉行「福爾摩沙的魅力」音樂會，由葉和中指揮，曲目安排宛如音樂國宴，首首精彩深具代表性。一開場演出改編自芬蘭作曲家西貝流士的「芬蘭頌」國樂版，拉弦聲部厚重凝聚，再加上當地合唱團演唱，巧妙呈現了樂曲精神，演完全場幾乎起立鼓掌，氣氛熱烈。

美國知名小提琴家瑞秋．巴頓．潘恩（Rachel Barton Pine）飛赴芬蘭，與樂團合演膾炙人口的「梁祝小提琴協奏曲」。當瑞秋坐著輪椅上台時，全場已然動容，她琴下的音符掌握「梁祝」戲曲音樂腔調，滑音帶有些許西方音調，卻無損樂曲神韻，引爆音樂會再次高潮。

禮服上全是蝴蝶，瑞秋演出結束後表示，她從16歲開始第1次演奏了「梁祝」鋼琴伴奏版，從此愛上了這首樂曲，這是她人生中第一次跟大樂團合作這首心愛之作，還是跟國樂團，「有一種圓夢的興奮感。」

下半場陳中申「草螟弄雞公」雙笛協奏曲由團員李育慈跟莊喜淑共演，樂曲活潑動感，2人以樂音描繪草螟（蚱蜢）與雞公（公雞）之間互動畫面，全場同時被逗樂，在在印證了「音樂無國界」。最後葉和中加演安可曲「威廉．泰爾序曲」與「望春風」，全場起立鼓掌，為音樂會畫下精彩句點。

昨天2場音樂會吸引許多民眾聆賞，1位來自赫爾辛基的博士生貴純怡(Paivi Kuusela)開了3小時的車前來聆賞，感動不已，「我父親是牧師，曾經在彰化的教會服務，我在彰化誕生，住到高中畢業才回芬蘭，這場音樂會讓我想起了台灣美好的生活回憶，就是回到家的感覺，我很感動。」

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旅居在芬蘭的俄國樂迷拉果濟娜(Elena Rogozina)則表示，還在「文化震撼」中，「這輩子沒有聽過這樣的樂聲，我已經感覺自己在台灣。」

高市國今天有兩場演出，下午在米凱利室內音樂廳帶來「傳統的和諧」絲竹音樂會，晚上則在米凱利馬爾蒂塔爾維拉音樂廳舉行「台灣的風景與故事」音樂會，由郭哲誠擔任指揮。（編輯：龍柏安）1140702

高雄市國樂團受邀芬蘭米凱利市藝術節演出，全場起立鼓掌，氣氛熱烈。（高市國提供，張簡承恩攝）中央社 114年7月2日