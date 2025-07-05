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狼醫查詢平台規劃延宕 民團：民眾就醫安全不能拖

2025/7/5 13:28
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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）狼醫事件頻傳，甚至不乏不孕症權威等名醫涉案。民間團體今天指出，衛生福利部今年5月承諾1個月內提出「狼醫查詢平台」規劃，期限早已屆滿，民眾就醫安全不能拖延。

對此，衛生福利部次長林靜儀今天接受媒體電訪說明，剛開完醫懲會，正評估現成法源能處理到怎樣的程度，包括只針對醫師或納入其他醫事人員等，若需要補強，才會進一步討論修法相關事宜。

林靜儀5月曾允諾，1個月內完成規劃，確保未來醫事人員查詢系統透明，公開醫療人員是否有執行業務不當移送懲戒等相關紀錄。但台灣醫療改革基金會近日在臉書（Facebook）質疑，民眾的就醫安全難道可以一再拖延，建立可近便查詢醫師不當紀錄的平台，是最基本的病人知情權與安全保障。

醫改會執行長林雅惠今天告訴媒體記者，衛福部長邱泰源今年1月曾公開承諾3個月內完成研議已跳票，後續經民間倡議與國會質詢多方壓力，衛福部於5月21日再次承諾1個月內提出規劃。期限早已屆滿，卻依然看不到任何具體成果。

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林雅惠批評，肩負培育專業醫師、維護醫療品質責任的專科醫學會，至今選擇沉默與缺席，而衛福部竟又再次跳票。面對醫學會的失職與主管機關的消極作為，她呼籲社會大眾應該繼續追問：「我們要等到什麼時候，才能真正終結這樣的包庇文化？」

醫改會呼籲，作為專科團體的代表，應主動擔起專業自律的責任，公開承諾杜絕性暴力、捍衛醫療倫理。唯有嚴守職業道德，方能避免「劣幣驅逐良幣」，讓願意守護病人權益的好醫師，不被害群之馬連累。（編輯：龍柏安）1140705

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