尼加拉瓜動亂漸平息 旅遊警示降為灰色

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）外交部今天表示，尼加拉瓜因反社會保險改革引發的社會動亂已逐漸平息，調降尼國旅遊警示燈號為灰色；但部分地區仍有治安隱患，提醒前往尼國的台灣旅客仍須注意安全。

外交部領事事務局晚間發布旅遊訊息表示，尼加拉瓜自4月下旬因民眾反對社保改革曾引發社會動亂，現已逐漸和緩；但部分地區仍有治安隱患，提醒赴尼國商旅的台灣旅客應隨時提高警覺，注意自身安全。

領務局說，台灣民眾在尼國若遇急難需要協助，可撥打駐尼加拉瓜大使館緊急聯絡電話+505-88860602，或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心的「旅外國人緊急服務專線」電話0800-085-095。

尼加拉瓜過去數月因社會保險改革措施法案造成社會動盪，主要城市不定時發生示威抗議活動，造成多起暴力衝突與死傷事件。外交部於6月初提高尼國旅遊警示燈號至「黃色」。

外交部的旅遊警示共有4種燈號表示不同程度的警示，紅色燈號表示「不宜前往，宜儘速離境」，橙色燈號表示「避免非必要旅行」，黃色燈號表示「注意旅遊安全並檢討應否前往」，灰色燈號表示「提醒注意」。（編輯：鄭雪文）1071106