侯友宜要公辦辯論會 蘇辦：早已同意

（中央社記者黃旭昇、王鴻國、林長順新北7日電）國民黨新北市長參選人侯友宜表示，他不懼戰、不畏戰，歡迎對手蘇貞昌在12日公辦政見會中辯論。蘇貞昌辦公室表示，登記時就已勾選同意政見會以辯論形式舉行。

蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞表示，蘇貞昌在登記參選當天勾選的就是辯論會形式，多家媒體與學生團體也一再提出申請，蘇貞昌均表達同意，反觀侯友宜逃避辯論，一拖再拖，在選委會的意向書上勾選了單純的政見發表會，如今卻又一變再變，造成公務機關的困擾，實在不可取。

黃韋鈞說，除了新北市選委會所主辦的辯論會外，也應該比照高雄市，至少再由媒體舉辦一場辯論會，多家媒體早就表達主辦意願，蘇貞昌也都簽署同意，侯友宜不需要以行程為由搪塞。

對於侯友宜同意將公辦政見會變成公辦辯論會，新北市選舉委員會副總幹事黃堯章表示，明天將邀集兩位參選人代表到選委會討論，若雙方均同意政見會改以辯論方式進行，選委會將予以尊重。

「警系挺侯團結大會」今天下午在侯友宜競選總部舉行，侯友宜說，競選對手蘇貞昌不斷要求辯論，他一輩子參與許多的治安戰役從不懼戰、不畏戰，也不是只會提出深澳燃煤電廠一個選舉議題。

侯友宜說，令人無法忍受的是，這兩星期以來蘇貞昌每天只想要辯論，卻對他不實指控，包括刑求徐自強、又說財產沒有申報、又「酸虧」妻子不敢出來輔選，真不希望選舉搞成這樣污衊警察與警眷。

侯友宜說，既然如此，12日的公辦政見會以辯論會形式舉行，請蘇貞昌一起來辯論，他也要質問蘇貞昌對深澳燃煤電廠與核發生煤許可的態度，對誣指徐自強案刑求不實指控與污衊道歉。（編輯：卞金峰）1071107