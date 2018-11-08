公投綁大選花47億 結果估25日凌晨2時出爐

（中央社記者顧荃台北8日電）中選會主委陳英鈐今天表示，24日舉辦的九合一選舉與公民投票規模空前，選務經費總計達新台幣47億元，公投部分估計當天深夜12時前可全部完成開票，25日凌晨2時前宣布投票結果。

中選會上午在行政院會向行政院長賴清德報告「107年地方公職人員選舉及全國性公民投票選務工作籌辦情形」。

陳英鈐出席院會後記者會時表示，年滿20歲可投票九合一選舉的選舉人約1910萬人，年滿18歲具有公投投票權的人數約1976萬人；九合一選舉編列選舉經費約32億元、10案公投案動用行政院第二預備金經費約15億元，合計選舉經費約47億元，這次選舉規模確實是規模空前。

陳英鈐說，為避免選務人員過勞、產生計票疏誤，因此改良開票程序，開票時將先開九合一選舉票，估計開票時間與上屆2014年的九合一選舉相當，應可於當天深夜12時前公布結果；公投部分，經實際模擬，估計當天深夜12時前可全部完成開票，加上電腦登錄等作業時間，預估25日凌晨2時前宣布投票結果。

根據中選會報告，地方公職人員選舉投開票所工作人員人數為19萬4307人，新增辦理公民投票工作人員人數為8萬5290人，合計為27萬9597人，加上洽請當地警察機關調派的警衛人員1萬6307人，合計為29萬5904人。

中選會選務處處長謝美玲指出，今年投開票工作人員29萬多人較2014年多出9萬名；由於每開一張公投票將發給工作人員100至120元的工作費，投開票人員所需經費增加5億元。（編輯：蘇龍麒）1071108