公投綁大選 中選會：選後檢討修法

（中央社記者顧荃、蘇梨若台北8日電）24日舉行的九合一選舉與公投投票，造成選務繁忙，中選會主委陳英鈐今天表示，選後將檢討四大修法方向，包括公投綁選舉的準備時間，是否由最少1個月延長為4到6個月。

陳英鈐上午出席行政院院會後記者會時表示，這次九合一選舉與公投一併舉行，在選務籌備過程中發現一些需要檢討改進之處，將在選後進行研究，提出修法建議。

陳英鈐指出，第一點是公投綁選舉的籌備時間，現行公投法規定，公投只要在選舉日前1個月前成案，就可跟選舉一併舉行，今年公投案的最後1案是在10月23日才公告成案，只有1個月時間可以籌備選務，非常倉促，希望把時程拉到合理範圍內。例如美國大部分的州都是規定，公投若要跟選舉一併舉行，在選舉日的4到6個月之前就要成案。

陳英鈐表示，第二點是公投連署的查對方式，這次連署過程中有發現一些問題，目前對於如何查驗連署的真實性，沒有有效的處理方法，將參考美國與瑞士的制度進行檢討。

他說，第三點則是因為這次有民眾反映，公投案太多、主文太長，研議是否要讓公投案加上標題，讓選民可以快速辨識公投案主題。

陳英鈐指出，第四點則是公投法與公職人員選罷法兩法規定不一的情形，例如公投法規定設籍6個月可投票、選罷法則規定設籍4個月即可具有地方公職人員選舉投票權，這次就有少部分民眾可投九合一選舉、但不能投公投；另外選罷法規定投票當天不可進行選舉宣傳，公投法卻沒有規定。若兩法規定一致，可以避免執法人員困擾。（編輯：蘇龍麒）1071108