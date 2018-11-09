台韓推動轉型正義 民間力量扮重要角色

（中央社記者蘇梨若、侯姿瑩台北9日電）韓國「釜馬民主抗爭紀念財團」理事長宋基寅神父今天拜會促進轉型正義委員會，討論推動轉型正義的心得；雙方都認為民間力量在推動轉型正義的過程扮演重要角色。

促轉會今天發布新聞稿表示，曾擔任韓國「為求真相和解之過去史整理委員會」委員長的宋基寅、釜山民主抗爭紀念事業會理事文正見等人，今天拜會促轉會，由促轉會代理主委楊翠、兼任發言人的促轉會委員葉虹靈接待；雙方針對台灣、韓國推動轉型正義工作的經驗交換意見。

談到韓國的轉型正義工作，宋基寅表示，「為求真相和解之過去史整理委員會」成立於2005年12月；委員會的成立是由許多政治受難者家屬經過長年抗爭而來，委員會成立之後，開始接受受難者家屬的陳情申告，但仍有許多家屬顧忌會再度受到迫害，因此主動陳情的案件並不多。韓國預計明年完成相關修法，彌補過去不足之處，讓法律更完備。

另外，關於韓國社會對轉型正義的看法，宋基寅表示，韓國社會左右派對立態勢明顯，其中保守的右派很抗拒轉型正義的工作；然而，過去因為市民社會的力量，包括影劇工作者、藝文界人士透過作品讓社會大眾了解那段歷史，這都是韓國政府能繼續推動轉型正義的原因。

促轉會也認為，因為民間社會與受難者團體的不放棄，才能讓官方真正面對轉型正義的工作。

宋基寅也關心總統蔡英文對推動轉型正義的態度，對此，楊翠表示，轉型正義是蔡總統相當重視的工作，即使促轉會現今面對各種挑戰，仍會堅持下去。（編輯：李信寬）1071109