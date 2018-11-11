土地重劃一甲子 花敬群：台灣脫胎換骨了

（中央社記者李淑華台北11日電）內政部政務次長花敬群今天表示，歷經60年的土地重劃，台灣脫胎換骨。他坦言，現代化社會多關注正義、環保、歷史文化保護等，政府會更精緻來推動土地重劃，讓國家持續進步。

台灣推動土地重劃一甲子，內政部今天舉辦「107年土地重劃60週年成果展暨開幕園遊會」，花敬群、內政部地政司長王靚琇、台北市政府副秘書長李得全、不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長林正雄、不動產估價師公會全國聯合會理事長陳諶等人出席。

花敬群致詞表示，台灣推動土地改革大約從60年前開始，經過60年的變遷，「台灣真的脫胎換骨，完全不一樣」。

他說，土地重劃、以及後續推動的農地重劃，不僅讓台灣脫胎換骨，也帶動城市的經濟發展、提供更現代化的生活環境，「這一切就是政府在為人民創造優良的生活環境底下最具體的事證」，政府會繼續努力往前推動。

不過，他坦言土地重劃過程中，從過去比較沒有爭議的環境，到現代化的社會較為關注正義、利益分配、環境保護、甚至於重視歷史文化保護等議題，因此政府應可以做得更精緻些，「一定會把這些人民所期待的價值，繼續努力把它做好、做到位、做得更精緻」。展望未來，國際競爭會越來越強大，如果沒有土地重劃重要的基礎，手腳很難施展。

花敬群期待從中央到地方，真的要用最溫暖的心，做好土地重劃，繼續往前推動，讓國家更進步。

花敬群表示，地政是高科技產業，是智慧國家、智慧城市的基礎，政府會與民間銜接，把智慧台灣、智慧國土、科技台灣等一系列的基礎工作做到位，讓其他的相關科技廠商可以更好銜接。

園遊會設在中央聯合辦公大樓外的空地，有許多攤位，由來自台北市、桃園市、台中市等政府單位擺攤，與民眾大玩闖關遊戲，問題皆與土地重劃、地政相關，只要答對，可以集點，還有驚喜小禮物，例如環保吸管等，民眾玩得不亦樂乎。（編輯：楊凱翔）1071111