藍指公投案重新公告涉違法　中選會：依法辦理

（中央社記者溫貴香、李淑華台北12日電）中國國民黨立法院黨團今天表示，反核食公投案公告後又重新公告，涉嫌違法、違反行政中立，近日內將向法院提假處分，並要求中選會主委陳英鈐下台。

中選會副主委兼發言人陳朝建表示，中選會依法辦理所掌事務。此外，對於法院的裁定，也會依法提出抗告。

國民黨副主席郝龍斌領銜所提「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票提案，郝龍斌上午在國民黨團，與國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、國民黨立委賴士葆召開記者會，質疑公告後又重新公告的做法，涉嫌違法、違反行政中立，並表示近日內將向法院提假處分。

郝龍斌說，依照公投法第17條規定，中選會必須在投票日前28天公告，反核食公投案中選會10月24日已公告，中選會在10月29日又重新公告，重新公告的內容加了行政院的意見書，明顯告訴大家要讓日本核災食品進口，政府會嚴格把關，質疑中選會違反行政中立。

郝龍斌說，愛家公投也出現類似情狀況，愛家公投已經向法院申請假處分，且法院判決已出爐，要求中選會收回重印。

賴士葆說，中選會公告內容加了三個但書就是行政院反對這項公投案，行政院的意見怎麼可以偷偷摸摸放上去，要求中選會主委陳英鈐下台。

曾銘宗譴責陳英鈐，公告後又重新公告，具體要求陳英鈐下台負責，涉嫌違法公告部分，黨團會提假處分。（編輯：蘇龍麒）1071112