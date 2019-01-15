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全國都市地價指數 新北跌最多連江漲最大

最新更新：2019/01/15 10:58

（中央社記者余祥台北15日電）內政部今天發布最新都市地價指數，本期全國都市地價總指數為100.22，較上期上漲0.22%，已連續6期漲跌幅維持在1%內，其中漲幅最大者為連江縣上漲1.32%，跌幅最大者為新北市下跌0.42%。

內政部說明，都市地價指數是將各直轄市、縣（市）都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。

內政部今發布的是第51期（107年4月1日至107年9月30日）都市地價指數。依據統計，全國各直轄市、縣（市）中，上漲幅度較大者依序為連江縣上漲1.32%、臺南市上漲1.18%及基隆市上漲0.87%。

下跌幅度較大者依序為新北市下跌0.42%、桃園市、新竹縣及澎湖縣皆下跌0.24%，除連江縣及臺南市外，其他直轄市、縣（巿）漲跌幅皆於1%內微幅波動。

本期漲幅最大的連江縣政府表示，因近年來積極推動觀光行銷，觀光人次已較去年同期增加49%，進而吸引投資人潮，帶動地價上漲，又因該地價較低，以致漲幅計算後波動較為明顯。

至於新北市本期下跌0.42%，跌幅最大，主要是整體開發區預售屋及新成屋陸續完工交屋，餘屋量增加，議價空間仍大，價格持續向下修正，連帶影響中古屋市場交易行情，以致地價呈現下跌趨勢，其中以新莊區跌幅最為明顯。

此外，內政部指出，各使用分區指數與上期比較，住宅區指數上漲0.17%，商業區指數上漲0.36%，工業區指數上漲0.31%；另本期全國土地買賣筆數為25萬8922筆，較上期（25萬90筆）增加3.53%，較去年同期（25萬7464筆）相較增加0.57%。51期都市地價指數已公布在內政部地政司網站（http://www.land.moi.gov.tw）。（編輯：趙蔚蘭）1080115

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