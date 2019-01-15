國防部儲備軍官訓練團 嘉大成立教育中心

國防部15日在嘉義大學林森校區成立「國防部大學儲備軍官訓練團教育中心」，由總統府戰略顧問蒲澤春上將（左4）、嘉大校長艾群（右4）等人共同揭牌。中央社記者江俊亮攝 108年1月15日

（中央社記者江俊亮嘉義市15日電）國防部與國立嘉義大學合作，今天在嘉義大學林森校區成立「國防部大學儲備軍官訓練團教育中心」，希望為國家培育優秀人才，吸引更多有志報國青年加入國軍行列。

國防部大學儲備軍官訓練團（Reserved Officers Training Corps，簡稱ROTC）教育中心揭牌儀式，下午由總統府戰略顧問蒲澤春上將、嘉義大學校長艾群、南亞技術學院董事長羅逢時及校長簡仁德等人共同主持。

蒲澤春表示，選擇嘉大林森校區成立ROTC教育中心，招考18歲至26歲大學生，主要考量讓中南部ROTC參訓學生能鄰近家鄉接受訓練，以利在地專心學習、提升學生訓練品質及參訓意願，為培養優質專業國軍軍官及國防安全奠定良好根基。

艾群指嘉義大學目前有4名ROTC學生，學生經報考錄取後，利用在學期間每週六和寒暑假，接受軍事化教育及訓練。學生完成受訓畢業後將任官少尉，起薪高於一般的平均薪資待遇，可謂「不用投筆、也能從戎」。

他說，ROTC學生在校期間每學期學雜費都由國防部全額補助，另提供每學期文具書籍費及每月生活助學金，以幫助學生減輕家庭經濟負擔，順利完成大學學業；除了可以兼顧大學學業，又可充實儲備軍事學資，替自己未來職涯提供不同的規劃選項。（編輯：翁翠萍）1080115