蘇揆17日首場行政院會 觀光發展策略是亮點

（中央社記者葉素萍台北16日電）行政院長蘇貞昌明天主持上任後首場正式行政院會，除主計總處報告即將執行的108年度總預算案，交通部也會提報觀光發展策略，端出促進國內旅遊、吸引國外人士來台觀光的方案。

至於六都市長是否與會，台北市長柯文哲與高雄市長韓國瑜都已確定不列席，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人將列席明天的院會，預期蘇揆與市長們的互動，也是院會焦點之一。

根據行政院公布議程，明天院會報告事項有3案，分別是主計總處報告「108年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第2期特別預算案立法院審議結果」；交通部陳報「我國觀光發展策略」；原住民族委員會函送「中華民國（台灣）原住民族委員會與馬紹爾群島共和國文化及內政部南島民族文化事務合作協定」請鑒核案。

討論事項則是國防部所提「振興國防產業條例」草案，法案名稱將修正為「國防產業發展條例」草案。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天說，立法院日前通過的108年總預算案，蘇內閣上任後要開始執行，預算案排在蘇揆主持的第一次正式院會的第一個報告案，「當然有其意義」。

Kolas表示，主計總處要報告108年度總預算案及前瞻2期特別預案的立法院審議結果，審議期間哪些被砍、哪些凍結、立法院要求改善哪些，各部會首長雖然在審議第一時間已知，但在院會還是要正式報告。

觀光產業已成為各國經濟成長重要指標，Kolas說，交通部明天報告的觀光發展策略，攸關國內觀光產業發展，包括，如何刺激國內觀光，不只有一日遊，也希望刺激跨縣市的過夜旅遊，都是可能的報告內容。

Kolas指出，明天討論事項是關於國防部所提「國防產業發展條例」草案，立法目的在於，建立國防自主、武器裝備自給自足的研發能量，台灣希望研發自己的國防產業並帶動經濟發展與產業、科技升級。（編輯：謝佳珍）1080116