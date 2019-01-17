家暴案頻傳 蘇貞昌：人神共憤深感慚愧

（中央社記者顧荃台北17日電）行政院長蘇貞昌今天表示，虐童暴力事件人神共憤、天地不容，他深感慚愧。蘇貞昌呼籲地方政府重視第一線執行上的缺漏，以及民眾能多一分雞婆，孩子就少一分傷亡。

近日發生多起家暴案件，包括新北蘆洲的林姓男子12日因肉圓未加辣而對妻兒家暴；台南15日也有1歲女童遭虐致死。衛福部上午在行政院會提出臨時動議，向行政院長蘇貞昌報告「近日多起重大兒虐事件策進作為」。

衛福部報告表示，除了要求地方政府應立即召開重大兒虐檢討會議檢討防範外，並指派衛福部次長薛瑞元及蘇麗瓊今天前往新北市與台南市，實地了解關懷訪視辦理情形，提供必要的協助。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在院會中表示，虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，看著弱勢兒童受到這樣的結果，深感慚愧。人民的納稅錢讓官員坐在這裡，應同心協力讓這種事情不再發生，至少要減到極少。

蘇貞昌表示，台灣已經進入高度文明，對這種事情絕不容忍，一個國家是不是讓人尊敬，一個縣市是不是讓人喜歡，不在於有多少顆飛彈，也不在於地方有多少漂亮煙火，而是看文明、社會是多麼和善。

蘇貞昌說，這種事情過程中應可防止，卻是結果出來才引起共憤，這都不該發生。有虐童案發生，可見安全防護網仍有缺漏，請相關單位再檢討。重點在如何解決問題，讓問題不再發生，經過這麼多年努力，還沒有做到，不必再侃侃而談問題如何，而是發生應該怎麼做、誰做、什麼時候完成，上次院會已經有交代，相關主責單位請負起責任。

他說，同時也拜託地方政府，針對第一線執行上的缺漏，請地方首長能重視，因為重視的程度與做的完美的程度成正比；法制面方面，行政院去年9月已送出刑法修正案，拜託立法院趕快定案。

蘇貞昌呼籲，台灣已是法治文明社會，透過網路聚集以暴制暴的現象不好，與其這樣，不如事前熱心一點，多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福。希望以後報告的是孩子的幸福跟快樂，而不是這種讓人心痛的案子。

衛福部報告指出，在通案改善家庭、社區或機構兒虐上，短期作法是啟動「春節關懷訪視專案」，要求各地方政府針對轄內的兒虐高風險族群，於春節前全面清查訪視；中期將落實「強化社會安全網計畫」，預計107年到109年增加1896名公部門社工人力達到3021人、中央及地方合計投入人事費及業務費計68億元；長期做法上，持續推動暴力零容忍的社區意識，鼓勵民眾勇於通報113等。

托兒虐待案件方面，衛福部將要求地方政府落實居家及托嬰中心托育人員的資格審核、落實不適任托育人員列管與違反兒虐情事的執法、運用在職訓練課程等。（編輯：鄭雪文）1080117