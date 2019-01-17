停止追徵國民黨11億 施錦芳：嚴重影響黨產條例

（中央社記者游凱翔台北17日電）最高行政法院今天駁回黨產會針對國民黨舊中央黨部出售案提出的抗告案，全案確定。黨產會發言人施錦芳對此表示尊重，但她說，此裁定已嚴重影響執行黨產條例，將持續尋求更多社會支持。

行政院不當黨產處理委員會對中國國民黨出售舊中央黨部大樓，追徵約新台幣11億元，國民黨不服向台北高等行政法院聲請停止執行獲准，黨產會不服、提起抗告，最高行政法院今天駁回抗告，全案確定。

施錦芳接受中央社記者訪問時表示，對於法院的裁定表示尊重，但整個黨產條例目的就是在檢討政黨利用執政優勢去強占公產、侵害民產，對於最高行政法院的裁定，已嚴重影響黨產會執行黨產條例。

施錦芳指出，人民要的是真相，並讓政黨機制回歸公平競爭，而政府針對公產的管理、使用及處置，也應該要有所態度；她也說，不解為什麼法院只要針對黨產會的追徵、命移轉，都採取停止執行的做法。

她強調，黨產會的存在是希望建立公平、競爭的環境，絕對不是政黨工具，目的在於釐清國民黨龐大的財產中，有多少來自於公產，又如何取得、如何經營黨營事業，是否藉由執政優勢去行盈利之實。

施錦芳最後表示，黨產會未來針對業務內容，會適度調整及因應，將在委員會中提出討論，也會尋求更多社會支持及共識。（編輯：李信寬）1080117