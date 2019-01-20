走過喪子之痛 蔡碧仲積極探究圓滿之道

法務部次長蔡碧仲專訪三（中央社記者蕭博文台北20日電）愛子遽然離世，法務部政務次長蔡碧仲選擇積極以對，成立圓滿究竟之道研究會探究人生之道甚至出書，還年年舉辦網球比賽紀念愛子，延續愛子所展現的愛與分享的力量。

代理花蓮縣長期間，蔡碧仲頭一次接到點名對家人不利的恐嚇信。他在接受中央社專訪時，娓娓道出求學之路、家庭生活。

來自雲林縣元長鄉的蔡碧仲曾任檢察官8年，後轉任律師執業20多年，北上接任法務部政務次長，又奉派代理花蓮縣長99天，卸任回鍋擔任法務部次長。

蔡碧仲說，自小求學過程並不順暢，重考考上高中，高一升高二又被留級，曾經認為唸書很難，跑去當了2個月麵包學徒，實際工作發現唸書是最輕鬆的事情，才下定決心積極唸書，此後考試一路順暢，當上檢察官。

轉任律師20多年，蔡碧仲在前法務部長邱太三任內，北上擔任政務次長，主力督導洗錢防制業務，一通突如其來來自前行政院長賴清德的電話，蔡碧仲擔下代理花蓮縣長的重責大任。

常說「相信一切都是最好的安排」的蔡碧仲想都沒想到，居然在好山好水的花蓮，頭一回收到具體描述殘害家人細節的恐嚇信。

他說，自己習慣這種騷擾、恐嚇，但家人深感恐懼，因此，公務員替國家做事也要得到家人的認同，倘若家人耿耿於懷，對於推行公務會有阻礙，必須與家人溝通並保障家人安全，也感謝警政單位案發後對家人的保護。這名嫌犯日前遭警方逮捕。

談及家庭，17歲驟逝的么兒，是蔡碧仲心中永遠的遺憾，但他用積極、正面的態度面對喪子之痛，出版「世間如鏡：以子為師」一書，成立圓滿究竟之道研究會。

蔡碧仲回憶，么兒17歲6個月時，因氣胸而在短短一週內離開人世，當時他天天到殯儀館看兒子、摸摸兒子，直到第四天摸到兒子冰凍的額頭，才暗自與兒子許諾，要面對這個事實，否則「留的沒有真正留，走的沒有真正走」。

他說，帥氣的么兒長得很像他、身材也一般高，么兒的離開讓他體驗世間就是這麼變化無常，對兒子綿綿無盡的意念讓他產生力量，尋求如何面對這個困境，整起事件是他人生的教綱、對兒子的情緒牽掛是教本、喪子之痛則成了人生的教鞭，也正是他書名的來由。

為了不讓家人每逢么兒忌日沈浸在痛苦的情緒，蔡碧仲選在每年11月么兒忌日前，舉辦圓滿究竟之道研究會大會，並以子為名舉辦誌鈞盃青少年網球錦標賽，紀念有網球王子之稱的么兒，慢慢將悲傷轉為歡樂。

蔡碧仲說，他將么兒的皮鞋、腳踏車、外套等遺物都留了下來，也將車庫改成研究室，研究如何面對親人離開的創痛等道理，用積極的態度面對兒子的離去，就像他離開花蓮也想留下些SOP，透過出書與研究與社會大眾分享。（編輯：李亨山）1080120