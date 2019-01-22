這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
書展亮點金庸茶館 武俠迷朝聖聊傳奇談江湖
文化

書展亮點金庸茶館 武俠迷朝聖聊傳奇談江湖

菲律賓民答那峨公投穆斯林自治區 重點一次看
國際

菲律賓民答那峨公投穆斯林自治區 重點一次看

紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷
兩岸

紐時：鄧麗君魅力深入人心 中國歌迷難忘懷

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂
國際

美高中生疑嘲弄原住民 斷章取義背後的社會分裂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

海地邦交傳亮紅燈 外交部：兩國關係穩固

最新更新：2019/01/22 21:58

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）中國海地貿易發展辦事處代表王向陽傳出近來密集拜會海地部會首長，台灣與海地邦交亮紅燈。外交部晚間表示，台灣與海地關係密切穩固；雙方長期在農業、醫療等領域合作密切。

網路媒體上報以「台灣中美洲邦交又亮紅燈 中國侵門踏戶公開拜會海地部會首長」為題報導指出，中國駐海地貿易發展辦事處代表王向陽近來密集拜會海地經貿、農業及海外合作部會首長，洽談加強雙邊合作議題，並公開會晤訊息，強調海地官員支持加強雙邊合作的態度。

外交部發言人李憲章晚間向中央社記者表示，海地與中國相互設立商貿辦事處已超過20年，媒體報導所提的拜會活動屬中國駐海地貿易發展辦事處人員的例行公務行程。

李憲章並指出，中華民國與海地關係穩定，雙方長期在農業、醫療、基礎建設等多項領域合作密切；駐海地大使胡正浩頻繁拜會海地總統、第一夫人、外長及國防部長等官員，並積極參與各項公開活動，「互動熱絡」。此外，海地總統摩依士（Jovenel Moise）及外長艾蒙席（Bocchit Edmond）也分別於去年5月、12月先後訪台，兩國關係密切穩固。

知情官員表示，台灣與海地邦交沒有問題，雙方合作順利推動。雙邊官員互訪正常進行中，相信今年將持續有更多的互訪。（編輯：張均懋）1080122

地機族