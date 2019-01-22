海地邦交傳亮紅燈 外交部：兩國關係穩固

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）中國海地貿易發展辦事處代表王向陽傳出近來密集拜會海地部會首長，台灣與海地邦交亮紅燈。外交部晚間表示，台灣與海地關係密切穩固；雙方長期在農業、醫療等領域合作密切。

網路媒體上報以「台灣中美洲邦交又亮紅燈 中國侵門踏戶公開拜會海地部會首長」為題報導指出，中國駐海地貿易發展辦事處代表王向陽近來密集拜會海地經貿、農業及海外合作部會首長，洽談加強雙邊合作議題，並公開會晤訊息，強調海地官員支持加強雙邊合作的態度。

外交部發言人李憲章晚間向中央社記者表示，海地與中國相互設立商貿辦事處已超過20年，媒體報導所提的拜會活動屬中國駐海地貿易發展辦事處人員的例行公務行程。

李憲章並指出，中華民國與海地關係穩定，雙方長期在農業、醫療、基礎建設等多項領域合作密切；駐海地大使胡正浩頻繁拜會海地總統、第一夫人、外長及國防部長等官員，並積極參與各項公開活動，「互動熱絡」。此外，海地總統摩依士（Jovenel Moise）及外長艾蒙席（Bocchit Edmond）也分別於去年5月、12月先後訪台，兩國關係密切穩固。

知情官員表示，台灣與海地邦交沒有問題，雙方合作順利推動。雙邊官員互訪正常進行中，相信今年將持續有更多的互訪。（編輯：張均懋）1080122