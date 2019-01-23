2020大選 辜寬敏盼蔡總統賴清德搭檔

（中央社記者葉素萍台北23日電）台灣制憲基金會董事長辜寬敏今天呼籲總統蔡英文請前行政院長賴清德出馬，希望兩人搭檔參選2020；至於是「蔡賴配」或「賴蔡配」，他說，「這是他們決定，這不是我決定的事」。

辜寬敏成立台灣制憲基金會，開幕式今天在台北舉行，賴清德也出席、但不受訪。

對於總統選舉議題，辜寬敏受訪時認為，相信賴清德很早就在考慮這個問題，這攸關賴清德個人一輩子的事，也關係到台灣的將來。

辜寬敏先前曾拋出希望蔡總統與賴清德合作，避免綠營分裂，辜寬敏受訪時說，政黨的意見不一定會一致，有的贊成，有的反對，但一旦選舉就一定要贏，若要贏，民進黨要團結才會贏；若要團結，就要想一個辦法。

他說，蔡總統與賴清德現在的民調支持度差很多，他以第三者的立場看起來，「請蔡總統叫賴清德出來，因為她做了4年總統也很辛苦」。

媒體追問，「希望他們搭檔嗎？」辜寬敏說「對」，這次選舉要決定台灣的將來，不要為了選舉，民進黨分裂，這是他最擔心的地方。

被問到是「蔡賴配」或「賴蔡配」，辜寬敏說，「這是他們決定，這不是我決定的事」、「我只能說到這裡而已」。

對於台北市長柯文哲也可能參與2020大選，辜寬敏說，柯文哲未選舉前，曾來拜訪他，他對柯文哲說，「你是大好大壞」，如果好可能很好，但如果壞，對台灣會造成很大的損失。

他說，他現在擔心柯文哲走壞的那條路，是「機會主義者」，只要有機會，不管是否有道理、是否有道德，利益最要緊，「這是機會主義者最大的缺點」。（編輯：蘇龍麒）1080123