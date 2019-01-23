台澳關係更上層樓 澳洲代表：雙方分享價值信念

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）澳洲辦事處今天在台北舉辦澳洲國慶酒會，由台灣原住民帶來開場表演。澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）表示，澳台之間共享許多價值與信念，過去一年來雙邊關係不斷向前發展。

慶祝酒會由去年獲得金曲獎最佳原住民語歌手獎的排灣族女歌手桑梅絹帶來開場表演，象徵台澳之間原住民的交流。高戈銳致詞時先向在場澳洲、台灣原住民致意，並歡迎桑梅絹到場展現美麗歌聲。

高戈銳表示，很榮幸以澳洲國慶酒會展開他在台灣第2年的生活。過去一年來，他造訪台灣許多地點、拜會各界人士，參與台澳雙邊對話；另外，他也騎自行車環繞東台灣，登上台灣第一高峰玉山，還養了一隻台灣的狗。

同時，他也「看見澳洲和台灣之間很多的分享」，包括共享印太地區，共享民主價值、法治社會，共享對區域和平安全的渴望，共享經濟夥伴關係，共享彼此關係將更深化的信念。當台灣透過新南向政策看往南方時，澳洲也正往北看向印太區域。

高戈銳指出，過去一年來，台澳關係不斷向前，包括分享資訊、關務及入出境的合作、農業交流、金融交流等領域。例如，台灣目前有9家銀行在澳洲設立據點，成為澳洲設立最多據點的外資銀行來源。

能源合作方面，他說，來自澳洲的麥格理資本（Macquarie Capital）參與台灣離岸風電的開發。澳洲是台灣最大的能源供應夥伴，當台灣推動能源轉型時，「我們會是你的最緊密的供應夥伴」，可提供天然氣、風力、太陽能方面的協助。

有關台澳間的文化交流，他表示，今年2月開始，來自故宮的珍寶將首次在澳洲展出，今年稍晚，澳洲的樹皮畫藝術品也將到台灣展出。台澳雙方分享彼此的收藏時，也建立互信與合作。

在青年交流方面，他指出，每年有約2萬名台灣青年到澳洲打工度假，赴澳洲留學的台灣學生也逐漸增加，澳洲來台學生也逐漸上升。

外交部長吳釗燮代表政府到場表達祝賀之意。他致詞時以打趣的口吻說，高戈銳在去年農曆狗年時，領養了一隻台灣的狗，今年是豬年，不知道高戈銳是否考慮也養一隻台灣豬，站在台下的高戈銳連忙一直搖頭；吳釗燮還掛保證，台灣政府正全力防範非洲豬瘟侵台，要高戈銳不用擔心，引起現場一陣笑聲。

談到台澳關係，吳釗燮表示，台澳有許多共同之處，也共享民主、自由、尊重人權等價值，若雙邊關係能提升至另一個層次，對兩國都有益處。台灣與澳洲不只是重要的經貿夥伴，更在藝文、教育、科學、農業、觀光等領域合作密切，他期盼雙方未來持續攜手合作。（編輯：林興盟）1080123