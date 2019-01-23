蔡總統赴彩券行關心身障團體 小試身手中刮刮樂

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天到新北市板橋的彩券行與身心障礙團體座談，交換公益彩券制度如何幫助弱勢朋友的看法。蔡總統也小試身手，買了彩券和刮刮樂，也刮中一張獎金100元的刮刮樂。

蔡總統今天透過臉書貼文指出，農曆年快到了，很多人都會買張彩券試試手氣，「我要告訴大家，買公益彩券，真的對公益有幫助喔！」

蔡總統表示，今天她和立委羅致政到新北市板橋的彩券行，老闆莊大哥是新北市殘障福利服務協會的理事長，他安排她聽聽身心障礙團體的建議，也交換了公益彩券制度如何幫助弱勢朋友的看法。

蔡總統說，離開前，她也跟莊老闆「交關」買了彩券和刮刮樂，「這麼多種刮刮樂，我只刮中一張，追加一張結果也是繳歸國庫啦」。

她又說，大家過年喜歡買彩券，應景討個好彩頭。但最重要的是，「我們要更努力照顧弱勢朋友，讓大家都能一起過好年」。

蔡總統指出，公益彩券的盈餘50%用在地方社福，45%用在國民年金，5%用在全民健保，每個人都能獲益。而且，彩券經銷商必須是身心障礙者、原住民或低收入單親家庭，買公益彩券能促進弱勢就業，歡迎大家一起做公益。（編輯：李信寬）1080123