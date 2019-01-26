蘇貞昌：非洲豬瘟防疫更趨嚴格 非政策混亂

（中央社記者葉素萍台北26日電）非洲豬瘟防疫，環保署與農委會對廚餘分流政策，一度出現分歧，讓外界質疑政策混亂。行政院長蘇貞昌今天說，政策都是一貫，方法上逐步加強、更趨嚴格，並不是混亂。

蘇貞昌今天赴台中參訪勝源機械股份有限公司，媒體詢問，廚餘分流政策改來改去，民眾如何遵守。

蘇貞昌指出，政策都是一貫，就是要防止非洲豬瘟病毒侵入台灣，方法上一再逐步加嚴，希望阻絕病毒於境外。

蘇貞昌呼籲民眾，廚餘如果有生的肉品，沒有經過高溫煮熟，讓豬吃到的話，就會感染病毒，所以希望生豬肉就丟在一般的垃圾，焚化處理就會阻絕病毒；但如果是一般廚餘，會經由養豬場、廚餘養豬業者高溫蒸煮；他強調，政府提醒民眾處理方法，並不是政策混亂，也請大家從各方面注意，讓病毒阻絕在台灣境外。

他並提到，政府一再呼籲不要攜帶肉品進入台灣，例如旅客不可能攜帶肉品進入美國，尤其，台灣隔壁就有非洲豬瘟非常嚴重的中國，年節將近，仍不斷地有旅客攜帶肉品入境，所以政府在阻絕方法上加強、加嚴。

蘇貞昌說，從25日凌晨零時起，外籍旅客攜帶肉品進入台灣被處罰，如果不繳清罰鍰，就不准進入，不但法令有據，而且試想，如果讓拒絕繳罰鍰的旅客入境後再出境的話，「他還會再回來繳罰鍰嗎？」所以這是政府在方法上逐步加強、更趨嚴格，並不是混亂。

另外，蘇貞昌日前表示，因應春節9天連假的人流、物流及金流，政府各機關應有「假日門市」的概念，如果只以平日人力應付，在高峰期絕對應付不來。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天受訪時補充說明，「假日門市」的重點不是叫公務員不要休假，這個說法的對象是首長，因為年假9天期間，有些重點部會業務相對繁重。

她舉例，交通部面對南來北往的車潮、人潮，農委會必須有更多機場出入境防疫工作，內政部可能面對春節期間警力要加強部署，針對這些重點部會首長，蘇貞昌是特別提醒不要因為休假而鬆懈，而是必須提高警覺，加強留意主管業務，不要引起民怨，「這是假日門市的精神，絕對不是請公務員不要休假」。

Kolas說，行政院長也是沒有一刻停歇，隨時隨地都在關注台灣人民的動態，春節期間一樣如此。（編輯：楊玫寧）1080126