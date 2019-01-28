臭氧超標搶救空品 環團籲不再展延興達燃煤許可

（中央社記者王揚宇台北28日電）環保團體今天與多位立委召開記者會，公布臭氧數值報告；台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，高屏地區去年的臭氧超標天數約1/3，盼不予展延興達電廠燃煤許可，搶救空品。

葉光芃今天與民主進步黨立委劉建國、蘇震清，中國國民黨立委黃昭順、陳宜民，時代力量立委徐永明等人召開「NGOs呼喚南部隊首長，齊促成駁回興達燃煤展延，搶救南高屏空品」記者會，並於會上公布多項臭氧數據。

葉光芃說，台灣本島有近半數的測站，去年臭氧超標天數增加；以台灣標準（臭氧>=61ppb）來看，有29站超標天數增加，若以縣市為單位來看，屏東縣有144.5天超過台灣臭氧標準，高雄則為107.9天。

台灣健康空氣行動聯盟等團體也請高雄市政府，駁回興達電廠的燃煤許可證展延申請，讓興達3、4號機組能於2月4日操作許可到期後停機，並提前於今年除役，而燃煤電廠排放的氮氧化物是臭氧的前驅物之一。

劉建國表示，政府要全面性打擊空污，各類污染數值要一起降，不要「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，除了PM2.5、PM10，也要把降低臭氧當作目標。

徐永明表示，政府防制空污有無整體策略、空污品質有無整體綜合指標，這些都應該要做，不要「今天談選舉結果（立委補選），藍綠平盤，空污就不重要了」。

黃昭順呼籲，「韓國瑜要大破大立」，改變高雄空污，給市民乾淨的空氣。陳宜民說，希望高雄市長韓國瑜、環保署能夠硬起來，拒發燃煤執照，盼韓國瑜苦民所苦。（編輯：林興盟）1080128