外交部賀歲片 基層同仁接力演出日不落部[影]

影片來源：中華民國外交部YouTube頻道

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）農曆新年將至，外交部表示，今年的賀歲影片與以往不同，首度由外交部年輕同仁擔綱演出，透過「一日外交官」的跟拍，呈現外交部作為「日不落部」日以繼夜的工作型態。

外交部發言人李憲章表示，往年外交部賀歲影片都由外交部長親自入鏡，向民眾祝賀新春並提醒出國旅遊注意事項。不過，今年的影片則由外交部各單位人員自行創意發想，呈現外交部從凌晨到日落的工作樣貌。

影片內容包括禮賓處人員凌晨出發到機場迎接來訪的國賓、準備晚宴流程；公眾外交協調會人員負責每日輿情蒐報與召開例行記者會；國際組織司肩負台灣參與各類國際組織以開拓國際空間的重任；北美司推動台灣參與美國全球入境計畫，以及與美、加兩國簽署免試換駕照互惠協議等工作重點。

另外，還有國際傳播司臉書小編的靈感發想「秘密基地」，以及領事事務局提醒民眾春節假期出國旅遊應注意事項、外交部提供的便民服務資源，包括出國登錄、旅外救助指南app、領務局LINE官方帳號、旅外國人急難救助全球免付費服務專線等。

外交部表示，自民國98年起，每年在春節假期前推出賀歲短片，往年皆由部長親自入鏡，今年則是首度由外交部各單位基層同仁串連接力演出，盼藉此逗趣的創意短片分享外交工作點滴，除與駐外館處人員、國際友人共同祝賀新年外，也進一步增進民眾對於外交工作的了解。（編輯：鄭雪文）1080129