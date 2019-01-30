民進黨備戰2020 丁允恭掌新聞部顏若芳接青年部

（中央社記者葉素萍台北30日電）因應2020年總統立委選舉，民進黨黨務組織隊形轉變，將更扁平化、更有效率。多位年輕新血加入，包括，前行政院副發言人丁允恭、前台北市議員顏若芳等人，也將接任黨務主管。

民主進步黨主席卓榮泰今天透過臉書預告，民進黨中央黨部農曆春節後「變陣型」，開啟與社會各界的「大對話」。

民進黨秘書長羅文嘉今天在中常會後，進一步公布「2020中央黨部選戰組織架構表」，他指出，民進黨將在既有的組織規程、員額、預算不變下，進行隊形轉變，過去從專員、主任到秘書長共有5個層級，現在則簡化到3層，各組織的功能拆解後，將展現高度效率，新人事預計2月11日陸續報到。

他說，民進黨的「社運部」未來將拆解成6個部門，包括，社運部、社團部、宗教部、勞工部、農漁部以及社會議題部；未來針對社會關注的議題，民進黨會有專責工作人員進行對話、討論與溝通。

羅文嘉指出，原來的「媒體創意中心」是整合文宣與網路，這次改組也讓他們各自獨立，成為傳統的文宣部和網路部門，並增設活動部，因應選戰活動規劃與執行。

羅文嘉說，民進黨幕僚單位除國際事務部、文稿室、民調中心之外，這次改組也讓原來的中國事務部增設功能，成為「戰情及中國事務部」，負責組織情報戰情管理與蒐集，由原中國事務部副主任林琮盛擔任新部門的主任。

另外，據了解，前台北市議員顏若芳可望接民進黨青年部主任、原青年部主任何孟樺轉網路部主任、前行政院副發言人丁允恭將入主新聞部。

林琮盛表示，2020中央黨部選戰組織是任務編組，明年大選結束，任務編組就沒有了，民進黨中央黨部的現有組織架構沒變。（編輯：蘇志宗）1080130