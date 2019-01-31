東奧2020登場 日台交流協會招募台生赴日觀摩

（中央社記者余祥台北31日電）日本東京2020年將舉辦夏季奧林匹克運動會，為讓台生更了解日本運動產業發展，日本台灣交流協會今年招募22位對日本運動管理有興趣的台灣大學生和研究生，將在農曆年後赴日交流。

公益財團法人日本台灣交流協會表示，近年來日本政府積極推動與亞洲等地區青少年的交流活動，包括2007年至2011年實施的「21世紀東亞青少年大交流計畫」、2015年起實施「對日理解促進交流計畫」等，10年來共有1900位以上台日人士到對方國家互訪、交流，希望藉此促進外界對日本政治、經濟、外交、社會和歷史的了解，並培養親日、知日人士。

配合日本將舉辦奧運賽事，今年「對日理解促進交流計畫」以運動管理為主題，招募了22名對此有興趣的台灣大學生和研究生，將在2月11日至17日赴日參訪、交流。

日台交流協會指出，日本在規劃運動賽事、培育運動選手、運動管理專業方面，一直是台灣仿效的對象，這次招募台灣青年學子到日本視察運動發展狀況，就是希望增進台日在運動產業和休閒管理專業上的認識。

此趟交流行程安排台灣學生了解日本中央機構運動廳的政策規劃、2020年執行奧運賽事的情形等，也將透過當地大學相關科系的師生交流和寄宿活動，讓台生更了解日本的生活方式。

日台交流協會表示，台日交流活動意義重大，希望透過互訪活動，強化台日青年對雙方社會、經濟、歷史文化的理解。（編輯：趙蔚蘭）1080131