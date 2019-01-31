總統立委選舉合併 立委：減少選舉成本

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、王揚宇、范正祥台北31日電）中選會今天決議，2020年總統、立委選舉合併舉行，朝野黨團都表示支持，但藍營呼籲中選會做好選務，時代力量立委則關切總統選舉後到就職日時間過長的問題。

中央選舉委員會今天召開委員會議，通過第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉同日舉行投票。至於投票日期的訂定，將邀集相關機關及地方選舉委員會會商，再提報委員會議決定。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬接受中央社記者訪問時指出，尊重中選會的決定，這是一個適當的安排，民進黨有信心打贏2020年總統與立委的選戰。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗受訪表示，贊成2020總統、立委選舉合併辦理。不過，「中選會必須做好選務規劃工作」。他說，去年11月24日九合一大選併公投，中選會承辦選務事前規劃不當、事後應對無方，中選會必須以此為戒，同時各地方選委會也應配合中選會，一起把選務工作做好，不能再出現選務亂象。

時代力量立法院黨團總召徐永明則說，本來就預期是這樣的方向，除了能減少選舉成本，合併選舉也是很多民主國家慣例；但總統選舉後到就職日時間過長的問題，可以討論是否推動正副總統交接條例立法等，因未來政治變化很大，這是朝野要共同面對，也是下一屆立法院要處理的議題。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞認為，對這樣的決定表示尊重，合併選可減少選舉的次數，不過這會對小黨比較不利，但站在整體國家角度上，他不會反對，並認為這是正面的方向。（編輯：林淑媛）1080131