吳敦義：兩岸目前無共識 不可能政治協商

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨主席吳敦義接受媒體專訪表示，國民黨的原則是「九二共識、一中各表」，也就是兩岸各自治理，主權無法分割，但目前兩岸沒有共識，不可能進行政治協商。

他認為，現階段無論統、獨或一國兩制，都會對兩岸掀波浪。

中國國民黨文化傳播委員會今天發布新聞稿表示，吳敦義24日接受美國之音（VOA）專訪時表示，兩岸和平發展最重要的基礎是九二共識。

吳敦義表示，中共總書記習近平的一國兩制與九二共識無關，這是習近平對於未來的期待與追求的目標，蔡政府故意將兩者連結，令人完全無法接受。國民黨的原則就是「九二共識、一中各表」，也就是兩岸各自治理，主權無法分割。

但吳敦義坦言，因為沒有共識，現階段不可能進行政治協商；這個階段無論一國兩制，或統、或獨，均會對兩岸掀波浪。

吳敦義認為，主張統或獨都沒有問題，這只是對於未來的選擇，也就是如何過好日子的選擇問題。此時「統」的時機未成熟，而「獨」則是會造成嚴重的問題。

他說，兩岸同為炎黃子孫，血濃於水，「親一點，本來就是對的。」兩岸彼此往來可確保和平發展，但也無法忽視國家安全。九合一選舉後，並無所謂的親美或親中問題，蔡政府採取二分法是不對的。國民黨的原則是「和陸、友日、親美」，並且與韓國、歐洲各國等建立友好關係。

對於九合一選舉勝選，吳敦義表示，民進黨執政兩年多來，民眾普遍失望，2018年選舉，民眾可以對民進黨打個叉叉，也可以不需要選擇國民黨，但因為國民黨執政一定優於民進黨，所以才能勝出。（編輯：謝佳珍）1080201