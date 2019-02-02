時力決策委員最高票 邱顯智不排斥接黨主席

（中央社記者王承中台北2日電）時代力量決策委員選舉結果今天出爐，新竹市黨部主委邱顯智獲第一高票，決策委員11日將開會選出黨主席。邱顯智說，若黨內要他承擔黨主席職位，他會承擔。

時代力量第2屆決策委員選舉，從64名候選人中，選出決策委員15名、候補3名；1月31日凌晨0時起1日23時59分止進行網路投票，今天凌晨0時在官網自動顯示票數統計結果。

時代力量上午發布新聞稿表示，決策委員選舉結束，共選出15位決策委員，3位候補決策委員。選舉得票前18位依得票數排列為邱顯智、林昶佐、洪慈庸、柯一正、林于凱、高潞．以用、陳惠敏、李柏毅、陳薇仲、林亮君、陳志明、曾玟學、徐永明、林易瑩、蕭新晟、曾威凱、李少彣、吳韋達。

時代力量指出，投票人數1167人、投票率48.22%。選舉委員會將陸續寄出當選通知，決策委員11日下午1時舉行第一次會議，選出黨主席。

成為新任黨主席呼聲最高的邱顯智接受中央社記者訪問時表示，2020大選對時代力量是嚴格的考驗，若黨內要他承擔黨主席職位，他也會承擔。

邱顯智說，如何布局2020大選，實踐時代力量的價值，需要決策委員充分討論溝通，異中求同。他認為時代力量必須走自己的路，不是找大咖站台就有用，應該堅定自己的價值，選民就會看得到。

由於去年九合一選舉，時代力量的台北市議員候選人分裂為挺柯、友柯兩派，面對台北市長柯文哲若參選2020總統，時代力量如何異中求同。邱顯智說，地方選舉有可能出現因地制宜的狀況，但2020大選是中央層級的選舉，時代力量應有一致立場，選民才能接受。

邱顯智認為，柯文哲主張的「兩岸一家親」是跟中共隔海唱和，與時代力量追求台灣國家地位正常化的創黨黨綱完全衝突。（編輯：謝佳珍）1080202